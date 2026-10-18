iPhone Duo: Apple conferma la straordinaria domanda

La fase di preordine per il nuovo iPhone Duo è iniziata il 16 ottobre. Dopo pochi minuti, la disponibilità dello smartphone pieghevole è terminata, quindi le consegne non potranno avvenire il 23 ottobre, giorno di apertura delle vendite negli store. Apple ha confermato che ci sono state molte richieste, senza tuttavia specificare se aveva previsto questo interesse da parte degli utenti.

Prezzi esorbitanti su eBay

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, aveva anticipato i possibili problemi. Il dubbio principale era riferito al numero di unità presenti in magazzino. Come è effettivamente accaduto, Apple non può soddisfare l’enorme domanda. Entro 30 minuti dall’apertura dei preordini online, la data di consegna è passata da ottobre a novembre, quindi a dicembre e fine gennaio 2027 per entrambi i colori e tutte le configurazioni di storage.

Questo è il comunicato ufficiale dell’azienda di Cupertino:

«La domanda in fase di preordine per l’iPhone Duo, il nostro primo iPhone pieghevole, è stata a dir poco straordinaria. Stiamo lavorando intensamente per far arrivare questo nuovo prodotto rivoluzionario nelle mani dei clienti il ​​più rapidamente possibile e continueremo ad accettare ordini online. I nostri team non vedono l’ora di accogliere i clienti negli Apple Store di tutto il mondo, affinché possano scoprire di persona l’iPhone Duo e l’incredibile gamma completa di iPhone.

Apple non specifica però se aveva previsto questo successo. È molto probabile che ci siano poche unità in magazzino a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti, principalmente chip DRAM e NAND flash.

Secondo MacRumors, Apple ha chiesto ai dipendenti degli store di avvisare i clienti che, senza preordine, non troveranno nessun iPhone Duo. È quindi inutile fare lunghe file davanti ai negozi. Nessun problema invece per gli iPhone 18 Pro, in vendita dal 18 settembre.

Alcuni fortunati che sono riusciti a ordinare lo smartphone pieghevole hanno sfruttato l’occasione per “truffare” gli utenti. Su eBay sono già numerosi gli annunci a prezzi esorbitanti. Il record attuale negli Stati Uniti è 10.400 dollari per il modello con 1 TB di storage (colore cielo notturno), mentre in Italia è 8.586,70 euro per la versione con 2 TB di storage (colore bianco stellare).