iPhone Duo a ruba: sold out, consegne nel 2027 e bagarini

Partenza lanciata per iPhone Duo, con la fase di preordine al via oggi che sembra aver già fatto registrare un tutto esaurito o quasi. Cercando di acquistarlo dallo store ufficiale Apple, le consegne sono ora previste a partire dal prossimo anno per un po’ tutte le versioni, come testimonia lo screenshot qui sotto. Sold out anche su Amazon per gran parte dei modelli, ne rimangono solo alcuni.

Poche unità o troppe richieste: iPhone Duo introvabile?

Le ipotesi sono due. La prima è che Apple non abbia messo a magazzino abbastanza unità per soddisfare la domanda iniziale. La seconda, invece, che le richieste hanno superato le aspettative portando in breve tempo alla situazione attuale. Con tutta probabilità non sapremo mai quale delle due è corretta, almeno finché la mela morsicata non pubblicherà i dati di vendita.

E come per tutto ciò che va esaurito in poco tempo, ecco allungarsi gli artigli dei bagarini. Neanche il tempo di aprire i preordini e iPhone Duo è già finito sui marketplace di terze parti. Ad esempio, su eBay c’è chi propone la versione da 1 TB al prezzo folle di 4.500 euro.

È iniziata l’era degli smartphone pieghevoli?

Una cosa è certa: c’è un rinnovato interesse nei confronti degli smartphone pieghevoli, soprattutto da quando in circolazione ci sono i pannelli con proporzioni wide. Lo si è notato già dopo il lancio del Samsung Galaxy Z Fold8, non era poi così difficile immaginare un’accoglienza calorosa anche per quello della mela morsicata.

Sono passati sette anni dall’esordio dei primi modelli e, forse, questo segmento di mercato sta per scrollarsi di dosso l’etichetta di nicchia. Rimane da capire se la voglia di portare con sé un tablet in tasca è un trend passeggero o può rappresentare un reale valore aggiunto. Molto dipenderà anche da come le applicazioni dedicate riusciranno a sfruttare il form factor.