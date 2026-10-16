iPhone Duo è arrivato su Amazon: prenotalo al minimo garantito

L’attesa è finita, ci siamo: è iniziato il preordine su Amazon per comprare iPhone Duo. L’e-commerce propone il primo smartphone pieghevole di Apple con la vendita al prezzo minimo garantito: vale a dire che, in caso di sconti prima del lancio, la spesa sarà ridotta in automatico al pagamento.

Amazon ha dato il via al preordine di iPhone Duo

Alla base dell’esperienza c’è il doppio display, uno esterno da 5,4 pollici e uno interno più ampio da 7,6 pollici, entrambi con pannello Super Retina XDR. A gestire ogni operazione è il chip A20 Pro con due Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Tra le specifiche trovano posto anche la doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, il supporto alle reti 5G e Wi-Fi 7. Il sistema operativo è ovviamente iOS 27 con le funzionalità di intelligenza artificiale della mela morsicata. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda completa.

Diamo uno sguardo a tutte le versioni proposte: quattro tagli di memoria da 256 GB a 2 TB e due colorazioni per ognuno. Il catalogo è in aggiornamento, potrebbero non risultare ancora tutti disponibili.

Acquistando iPhone Duo su Amazon puoi contare sull’affidabilità dell’e-commerce per quanto riguarda vendita e spedizione, gestite attraverso la sua rete logistica e senza passare da intermediari. C’è poi anche la consegna gratuita al day one, fissato al 23 ottobre. L’unica possibile eccezione da considerare è quella legata a un eventuale sold out: considerando la richiesta, non è da escludere che alcune edizioni possano risultare esaurite o richiedere tempi di attesa più lunghi.