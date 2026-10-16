 iPhone Duo è arrivato su Amazon: prenotalo al minimo garantito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone Duo è arrivato su Amazon: prenotalo al minimo garantito

Al via su Amazon il preordine di iPhone Duo, con la possibilità di prenotare lo smartphone pieghevole di Apple al prezzo minimo garantito.
iPhone Duo è arrivato su Amazon: prenotalo al minimo garantito
Tecnologia Mobile
Al via su Amazon il preordine di iPhone Duo, con la possibilità di prenotare lo smartphone pieghevole di Apple al prezzo minimo garantito.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’attesa è finita, ci siamo: è iniziato il preordine su Amazon per comprare iPhone Duo. L’e-commerce propone il primo smartphone pieghevole di Apple con la vendita al prezzo minimo garantito: vale a dire che, in caso di sconti prima del lancio, la spesa sarà ridotta in automatico al pagamento.

Prenota iPhone Duo su Amazon

Amazon ha dato il via al preordine di iPhone Duo

Alla base dell’esperienza c’è il doppio display, uno esterno da 5,4 pollici e uno interno più ampio da 7,6 pollici, entrambi con pannello Super Retina XDR. A gestire ogni operazione è il chip A20 Pro con due Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Tra le specifiche trovano posto anche la doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, il supporto alle reti 5G e Wi-Fi 7. Il sistema operativo è ovviamente iOS 27 con le funzionalità di intelligenza artificiale della mela morsicata. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda completa.

Le caratteristiche di iPhone Duo

Diamo uno sguardo a tutte le versioni proposte: quattro tagli di memoria da 256 GB a 2 TB e due colorazioni per ognuno. Il catalogo è in aggiornamento, potrebbero non risultare ancora tutti disponibili.

Apple iPhone Duo 256 GB - Cielo notturno

Apple iPhone Duo 256 GB – Cielo notturno

0,00
Vedi l’offerta

Acquistando iPhone Duo su Amazon puoi contare sull’affidabilità dell’e-commerce per quanto riguarda vendita e spedizione, gestite attraverso la sua rete logistica e senza passare da intermediari. C’è poi anche la consegna gratuita al day one, fissato al 23 ottobre. L’unica possibile eccezione da considerare è quella legata a un eventuale sold out: considerando la richiesta, non è da escludere che alcune edizioni possano risultare esaurite o richiedere tempi di attesa più lunghi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPhone Duo va a ruba: sold out e consegne nel 2027

iPhone Duo va a ruba: sold out e consegne nel 2027
Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida

Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida
Bee Eclipse e Bee Frontier, dispositivi per la Ambient Personal AI

Bee Eclipse e Bee Frontier, dispositivi per la Ambient Personal AI
Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...

Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...
iPhone Duo va a ruba: sold out e consegne nel 2027

iPhone Duo va a ruba: sold out e consegne nel 2027
Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida

Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida
Bee Eclipse e Bee Frontier, dispositivi per la Ambient Personal AI

Bee Eclipse e Bee Frontier, dispositivi per la Ambient Personal AI
Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...

Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...
Davide Tommasi
Pubblicato il
16 ott 2026
Link copiato negli appunti