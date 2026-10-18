Preordini iPhone Duo: disastro totale, ottimo per iPhone 18 Pro

Gli utenti possono ordinare il nuovo iPhone Duo sul sito di Apple, ma non riceveranno nulla prima di fine gennaio 2027. L’azienda di Cupertino ha confermato la “straordinaria domanda” e cercherà di soddisfare le richieste nel minor tempo possibile. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, i preordini dello smartphone pieghevole sono stati un disastro totale.

Grave errore di valutazione di Apple

La fase di preordine è iniziata alle ore 5 della California (le 14 in Italia). Dopo circa 30 minuti, la data di consegna era già stata spostata a fine gennaio per entrambi i colori e tutte le configurazioni (256/512 GB e 1/2 TB). Secondo Gurman, Apple ha commesso un grave errore di valutazione. Sapeva che ci sarebbero state notevoli difficoltà di approvvigionamento, ma ha comunque proceduto con il lancio.

L’azienda di Cupertino ha quindi dato priorità all’obiettivo di immettere il dispositivo sul mercato nel primo trimestre dell’anno fiscale, piuttosto che a quello di soddisfare la domanda. Apple non ha inoltre fornito alcun chiarimento su quante unità saranno disponibili nei negozi il 23 ottobre per i clienti che non hanno effettuato un preordine (secondo MacRumors, la probabilità è vicina allo 0%).

In passato ci sono stati simili problemi, ma un’attesa di tre mesi non ha precedenti. Apple aveva pianificato il lancio solo in Canada e Stati Uniti, quindi avrebbe sicuramente soddisfatto la domanda. Invece ha deciso di lanciare lo smartphone in oltre 70 paesi fin dall’inizio e queste sono le conseguenze della scelta sbagliata.

È probabile però che Apple “cadrà ugualmente in piedi”. Alcuni utenti che faranno la fila per l’introvabile iPhone Duo acquisteranno un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max. In ogni caso non è sicuramente una buona pubblicità per un’azienda che ha sempre gestito perfettamente la catena di approvvigionamento.