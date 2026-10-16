 Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida
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Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida

Lo Xiaomi 17T è in offerta su Amazon nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Goditi le foto e batteria ultra rapida!
Xiaomi 17T (12/256GB) in offerta: foto meravigliose e batteria ultra rapida
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Lo Xiaomi 17T è in offerta su Amazon nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Goditi le foto e batteria ultra rapida!
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La scelta di uno smartphone non è sempre una delle più semplici ed ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione davvero interessante. Se vai subito su Amazon potrai aggiudicarti lo Xiaomi 17T da 256 GB a 599,90 euro, invece che 749,90 euro.

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Xiaomi 17T: adesso è da prendere al volo

Lo Xiaomi 17T ha una finitura molto elegante con un peso di 200 grammi, uno spessore di 8,17 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Per montare una batteria al silicio-carbonio da 6500 mAh non è nemmeno troppo pesante e spesso. Oltre a garantire una straordinaria autonomia offre una ricarica via cavo velocissima da 67 W. C’è poi un display AMOLED da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 3500 nit e protezione per gli occhi.

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A muoverlo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra a 4 nm con 12 GB di RAM a supporto e la Xiaomi HyperAI che garantisce funzionalità intelligenti. La memoria interna in questa versione è da 256 GB. Uno dei migliori comparti è sicuramente quello fotografico, grazie alle lenti Leica Summilux. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 50 MP con teleobiettivo periscopico sempre da 50 MP e ultra-wide da 12 MP. La fotocamera frontale invece è da 32 MP.

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Dato che questa è una promozione a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro devi essere velocissimo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 17T da 256 GB a 599,90 euro, invece che 749,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 16 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 ott 2026
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