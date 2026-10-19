iPhone Duo esaurito, introvabile anche nei negozi

Abbiamo notato subito la partenza lanciata di iPhone Duo: appena aperti i preordini è andato sold out. Di lì a poco, Apple ha confermato la straordinaria domanda, mettendo però al tempo stesso a nudo un suo errore di valutazione. E a quanto pare, potrebbe essere inutile cercarlo in uno store del marchio quando farà il suo debutto ufficiale, questo venerdì, almeno negli Stati Uniti.

Alcuni dipendenti hanno riferito a MacRumors di aver ricevuto un avviso dalla casa madre: non ci saranno unità disponibili per l’acquisto in negozio al day one. Addirittura, lo staff sarebbe stato istruito su come sconsigliare ai clienti senza prenotazione di recarsi nel punto vendita con l’aspettativa di acquistare il dispositivo, avvertendoli che rimarranno delusi . Insomma, qualcosa come Non venite, non ne abbiamo . Non sappiamo se lo stesso vale nel resto del mondo, ma non è da escludere.

In questo momento, provando a comprare iPhone Duo dal sito ufficiale italiano, la pagina invita a tornare a visitarla il 24 ottobre per sapere quando sarà disponibile . Un altro messaggio avvisa che le spedizioni non prenderanno il via prima di fine gennaio 2027. Insomma, gli interessati sono chiamati a prepararsi a una lunga attesa.

Il sold out ha due sole spiegazioni. La prima è che Apple ha sottovalutato la richiesta, non aspettandosi un’accoglienza tanto calorosa per il suo dispositivo. La seconda, invece, è che abbia deciso di lanciarlo lo stesso nonostante le poche unità a magazzino, essendosi ritrovata a fare i conti con le problematiche legate alla fornitura dei componenti (soprattutto delle memorie) che affliggono l’intero mercato.

In ogni caso, vedere iPhone Duo esaurito a pochi minuti dal via ai preordini conferma come il suo esordio sia stato in grado di accendere l’interesse sugli smartphone pieghevoli, fino a oggi ancora poco diffusi. A beneficiarne sarà l’intera categoria, concorrenti inclusi.