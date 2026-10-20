Mi spiace, ma non puoi comprare tre iPhone Duo

Non puoi comprare più di due iPhone Duo alla volta. È la mossa anti-bagarini studiata da Apple, per evitare che i soliti furbetti acquistino più unità per rivenderle poi a prezzo maggiorato, approfittando dei sold out che si sono registrati fin dall’inizio della fase di preordine. Abbiamo fatto un test e possiamo confermare che la limitazione interessa anche l’Italia: ecco il messaggio che compare provando a metterne tre nel carrello.

Ogni cliente può acquistare fino a un massimo di due iPhone Duo. Ti invitiamo a correggere la quantità di iPhone Duo nel tuo ordine prima di procedere alla cassa.

Apple vuole fermare così i bagarini di iPhone Duo

Vedremo se l’iniziativa porterà i risultati sperati. Abbiamo però visto comparire gli smartphone pieghevoli della mela morsicata su marketplace di terze parti come eBay già pochi minuti dopo l’apertura della fase di preorder. Qui sotto un esempio, con la versione da 1 TB proposta a 4.499 euro invece di 3.119 euro come da listino.

Al momento, comprando iPhone Duo dallo store ufficiale si viene avvisati che l’attesa sarà lunga: consegna nel 2027. Apple ha confermato che la domanda è stata a dir poco straordinaria e di essere a lavoro per far sì che nessuno rimanga a bocca asciutta, ma la crisi delle memorie che interessa tutta l’industria hi-tech di certo non aiuta.

La verità è che difficilmente i bagarini si faranno fermare da una limitazione di questo tipo. Spesso fanno parte di vere e proprie organizzazioni che non hanno grandi problemi a piazzare più ordini, pagando le unità con carte diverse e facendoseli spedire a una moltitudine di indirizzi. Insomma, non è un fenomeno semplice da contrastare e che si manifesta puntualmente quando arriva sul mercato un nuovo prodotto molto richiesto. Di recente è accaduto anche con le novità di Valve: lo Steam Controller e la Steam Machine.