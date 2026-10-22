YouTube, il pulsante "non mi piace non sparisce per gli spettatori

Martedì sono comparsi due screenshot su X, e tanto è bastato per far scattare il panico. Il pollice verso di YouTube, quello che per anni ha raccolto la rabbia del popolo del web, sembrava scomparso. Spostato in un menu, nascosto dietro tre puntini, come la polvere sotto il tappeto. Il giorno dopo è arrivata la smentita ufficiale, con un’importante postilla.

YouTube smentisce il test sul pulsante Non mi piace

Il primo racconto parlava di un test in corso. Almeno due utenti su X avevano condiviso immagini in cui il pulsante Non mi piace era finito nel menu a tre puntini, lontano dagli sguardi e dalle dita impulsive. Il sospetto è nato lì, e a quel punto il resto del web ha fatto il suo mestiere.

Mercoledì, in una dichiarazione a The Verge, una portavoce di YouTube ha liquidato la faccenda. L’azienda, ha detto, non sta testando alcun nascondiglio per il pulsante per gli utenti normali, si può tirare un sospiro di sollievo. Qualcosa però si muove, e riguarda chi i video li carica. YouTube sta preparando una nuova interfaccia per i creator, che vale solo quando guardano i propri contenuti. Lì il tasto dislike scivola davvero dietro i tre puntini.

Chi sperava in uno scoop sulla scomparsa del dissenso collettivo resterà deluso. Chi ha un canale, invece, troverà il proprio tasto spostato, come un mobile che qualcuno ha cambiato di posto mentre si era via.

I numeri non spariscono

Kimberly Taylor, la portavoce, ha precisato che i creator potranno comunque consultare il conteggio completo dei Non mi piace in Studio, insieme alle altre analisi. Quindi il dato esiste e resta accessibile, ma non sarà più davanti agli occhi mentre si guarda il proprio video.

Il nuovo layout arriverà nelle prossime settimane, come ha chiarito Taylor in un aggiornamento del 21 ottobre.

Una storia di ritirate strategiche

Il pulsante dislike non è nuovo a questo tipo di trattamento. Nel 2021 YouTube ha nascosto il contatore pubblico dei Non mi piace sotto i video, con la motivazione ufficiale di ridurre le molestie. Quest’anno, poi, ha tolto il tasto dagli Short.