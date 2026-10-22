Nuovo logo Apple Music con il suono di Fred Again

Apple ha dato un nuovo volto ad Apple Music, e per farlo ha pensato bene di metterlo a mollo… L’azienda ha presentato oggi la nuova identità di Apple Music: un logo ritoccato, un wordmark aggiornato e un suono tutto nuovo. Chi seguiva le beta se n’era già accorto. Il nuovo wordmark era comparso in un video, e la nuova icona dell’app si era fatta vedere in una beta di iOS 27.2.

Apple Music si rifà il look

Nel video ufficiale Apple racconta di aver voluto che fosse il suono a creare le immagini. Si vedono la nota musicale e la scritta sott’acqua. L’acqua si increspa, si gonfia e si deforma seguendo la musica. Il logo ondeggia come un’alga.

Il suono ha un padre (anzi due). La parte sonora porta la firma del produttore britannico Fred Again e di Nest Acoustics. Apple non ha spiegato molto altro in questa occasione, quindi per ora non sappiamo come suoni questa identità sonora, né dove la sentiremo. Ma l’idea di dare un timbro riconoscibile a un servizio musicale è sensata, in fondo.

Il video è carino, guardare l’acqua che plasma il logo e la scritta ha un fascino ipnotico, è in perfetto stile “Apple”.

Quando arriverà?

Secondo Wallpaper, il nuovo look dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme questa settimana. Se dovessimo scommettere, diremmo che, probabilmente, si farà vedere con la versione finale di iOS 27.2, visto che la release candidate è uscita proprio in questi giorni. È solo una supposizione, eh, ma potrebbe essere azzeccata!