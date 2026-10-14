Ecco il nuovo logo di Apple Music: addio all'icona con sfondo rosso

Tra i cambiamenti introdotti con la beta 4 di iOS 27.2 ce n’è una passata inosservata ai più, ma destinata a far discutere: il nuovo logo di Apple Music. A dire il vero, era già stato mostrato il mese scorso con la presentazione della Hall, la sala concerto realizzata dal gruppo di Cupertino nella Battersea Power Station di Londra. Ora i tempi sembrano essere ormai quasi maturi per il rollout sui dispositivi.

Apple Music ha un nuovo logo, meglio abituarsi

Nessuna rivoluzione al servizio, le funzionalità rimarranno le stesse. La decisione di passare dall’icona bianca su sfondo rosso utilizzata per ben 13 anni a una nera su sfondo bianco (o viceversa, a seconda del tema impostato) porta al seguente risultato.

C’è anche un’altra sottile differenza. Come parte del restyling, la nota musicale risulta leggermente spostata verso sinistra. O meglio, le sue dimensioni sono di poco maggiori. Per capirlo ho aggiunto due linee guida all’immagine qui sopra. Non si tratta certo di un intervento accidentale, la mela morsicata non lascia questi dettagli al caso.

Il designer Andreas Storm, il primo che ha riportato la notizia, ha pubblicato su X un’immagine in cui mostra il nuovo logo in quattro versioni diverse. Nello specifico sono Default, Dark, Clear e Tinted. Se come già detto le prime due vengono scelte in base al tema impostato sul dispositivo (chiaro o scuro), le due rimanenti possono essere caricate all’occorrenza, nelle situazioni che lo richiedono, in-app o nei contesti particolari.

La notizia ricorda inevitabilmente quanto accaduto nei mesi scorsi con Spotify. La piattaforma ha introdotto un nuovo logo per celebrare i suoi 20 anni, una sorta di palla da discoteca. Alla community non è piaciuto, dando vita a una sorta di ribellione sui social e spingendo l’azienda a tornare a quello classico.