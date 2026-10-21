 YouTube vuole nascondere il pulsante Non mi piace in un menu
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YouTube vuole nascondere il pulsante Non mi piace in un menu

Il pulsante Non mi piace potrebbe diventare meno accessibile su YouTube: nel test in corso, per selezionarlo bisogna prima aprire un menu.
YouTube vuole nascondere il pulsante Non mi piace in un menu
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Il pulsante Non mi piace potrebbe diventare meno accessibile su YouTube: nel test in corso, per selezionarlo bisogna prima aprire un menu.
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Cosa fare quando si vuole mettere in secondo piano qualcosa, non potendola eliminare totalmente per evitare di dover fare i conti con una protesta? È semplice: la si mette in secondo piano, nascondendola. È esattamente ciò che fa un nuovo test lanciato da YouTube, rendendo meno accessibile il pulsante Non mi piace (Dislike), quello attraverso cui possiamo affermare che un video non è di nostro gradimento.

Non mi piace nascosto su YouTube: il test

È un componente della piattaforma già più volte oggetto di cambiamenti: nel 2021, ad esempio, quando il team al lavoro sul servizio ha deciso di dire addio al contatore, per evitare che potesse essere utilizzato come arma nei confronti dei creator. La novità in arrivo, sempre che i feedback raccolti lo permettano, servirà a inglobarlo dentro un menu. Per l’interazione servirà dunque un clic in più, quello sul tasto a forma di tre puntini, lo stesso che già mostra Segnala.

Una modifica di questo tipo, che a prima vista potrebbe sembrare banale e poco importante, ha come conseguenza diretta quella di scoraggiare l’azione. Non si tratta di un vero e proprio dark pattern, ma il principio è un po’ lo stesso, complicando l’accesso a un comando che ha un impatto diretto sulle dinamiche di funzionamento del servizio.

YouTube è il secondo sito più visitato al mondo (al primo posto c’è Google, fonte Semrush), senza considerare il traffico generato dalle sue tante applicazioni per dispositivo mobile, TV e così via. È evidente che qualsiasi cambiamento dev’essere valutato in modo attento. A questo serve la fase di test in corso.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 21 ott 2026

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21 ott 2026
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