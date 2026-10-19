 Yahoo Mail down il 19 ottobre? Tutti gli aggiornamenti
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Yahoo Mail down il 19 ottobre? Tutti gli aggiornamenti

Problemi segnalati per le caselle di posta elettronica Yahoo Mail: qui tutti gli aggiornamenti.
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Problemi segnalati per le caselle di posta elettronica Yahoo Mail: qui tutti gli aggiornamenti.
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C’è un picco di segnalazioni inviate al portale Downdetector che fa pensare a un down del servizio Yahoo Mail. Seguiremo la vicenda pubblicando qui tutti gli aggiornamenti del caso.

Il down di Yahoo Mail del 19 ottobre 2026

Problemi con Yahoo Mail: cosa sta succedendo?

Come spesso accade in questi casi, i feedback sui problemi arrivano anche dalle bacheche dei social network.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 19 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
19 ott 2026
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