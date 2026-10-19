Yahoo Mail down il 19 ottobre? Tutti gli aggiornamenti

C’è un picco di segnalazioni inviate al portale Downdetector che fa pensare a un down del servizio Yahoo Mail. Seguiremo la vicenda pubblicando qui tutti gli aggiornamenti del caso.

Problemi con Yahoo Mail: cosa sta succedendo?

Come spesso accade in questi casi, i feedback sui problemi arrivano anche dalle bacheche dei social network.

Is anyone else having trouble accessing Yahoo Mail or sending email from there? Trying to send a pitch out and just getting an error message. Got 93% storage space so it can’t be because my inbox is full. #YahooMail — Richscottmedia (@richscottmedia) October 19, 2026

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.