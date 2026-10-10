Esecuzione in streaming vietata dalle regole delle piattaforme

Il Segretario della Difesa (Pete Hegseth) ha annunciato che l’esecuzione Nidal Hasan sarà trasmessa in diretta streaming, in quanto “le persone devono comprendere che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose“. Ma le regole delle principali piattaforme, anche quelle più vicine alla destra repubblicana, vietano la trasmissione in diretta di contenuti violenti. Brendan Carr, Presidente della FCC (Federal Communications Commision), ha dichiarato che la decisione finale spetta a Hegseth.

YouTube, Meta e Twitch non hanno risposto

Il Segretario della Difesa ha confermato che Nidal Hasan verrà fucilato in diretta streaming. L’ex maggiore dell’esercito ha ucciso 13 persone nella base militare di Fort Hood (Texas) il 5 novembre 2009. L’esecuzione è prevista alle ore 14:00 (le 20:00 in Italia) del 3 dicembre 2026. The Verge ha contattato YouTube, Twitch, TikTok, Meta, X, Rumble e Kick per chiedere se trasmetteranno l’esecuzione sulle rispettive piattaforme.

Solo due aziende hanno risposto. Un portavoce di TikTok ha dichiarato che, in base alle linee guida, sono vietati contenuti espliciti e scioccanti, tra cui immagini di incidenti e violenza, quali torture, momento della morte di una persona o uccisione di un individuo. Un portavoce di Kick ha dichiarato che la trasmissione in diretta della fucilazione violerebbe i termini del servizio.

YouTube, Twitch, Meta, X e Rumble non hanno risposto. YouTube vieta lo streaming di azioni che comportano il rischio di causare lesioni gravi o morte e di video in cui qualcuno impugna o maneggia un’arma da fuoco.

Twitch vieta lo streaming di video con l’uso di armi e violenza estrema (morte). X vieta contenuti con eccessiva violenza (morte). Meta scrive chiaramente che sono vietate le dirette streaming dell’esecuzione di pene capitali.

Rumble, piattaforma nota per ospitare influencer di estrema destra, vieta contenuti che incitano alla violenza, quindi non dovrebbe trasmettere una fucilazione. In pratica, nessuna delle piattaforme più popolari consente lo streaming di un’esecuzione.

Brendan Carr (Presidente della FCC) ha dichiarato che l’esecuzione non dovrebbe essere trasmessa da un canale TV. In ogni caso, la decisione finale spetterebbe al Segretario della Difesa.