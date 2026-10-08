Aruba vuole .ciao e .happy, mentre Trump punta a .trump

ICANN, l’organizzazione che si occupa di gestire i domini di primo livello su internet (come .it, .us e .si), ha annunciato che nella finestra utile per presentare le domande necessarie a registrarne di nuovi, ha ricevuto un totale pari a 1.615 richieste. Il periodo è quello che va dal 30 aprile al 12 agosto 2026. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione: .trump.

.trump tra i nuovi domini di primo livello?

Nella scheda (link a fondo articolo) si legge chiaramente che a inviare la domanda è stata The Trump Organization (www.trump.com), una delle società che gestiscono l’impero economico e imprenditoriale collegato a Donald Trump e alla sua famiglia. L’obiettivo è quello di tutelare e promuovere il brand.

Trump è un cognome che ha acquisito carattere distintivo e un significato secondario grazie a decenni di uso commerciale continuo e sostanzialmente esclusivo.

La volontà è di associare qualsiasi indirizzo .trump all’organizzazione e alle sue attività, interne e non, ad esempio per il rapporto con i clienti. Non dovrebbero essere messi a disposizione di terzi. Insomma, l’utilizzo sarà strettamente legato al marchio, in caso di approvazione e via libera.

Il dominio di primo livello opererà esclusivamente in relazione al distintivo marchio Trump, anziché come piattaforma per registrazioni che descrivono una categoria generica di beni o servizi.

Quanto costa chiedere la registrazione di un dominio di primo livello? Non poco: 227.000 dollari. Il 17 novembre prenderà il via la fase di consultazione pubblica in cui chiunque può commentare ed eventualmente opporsi alle richieste, non fatichiamo a immaginare che .trump finirà al centro dell’attenzione.

Aruba piglia tutto: anche .ciao tra le richieste

ICANN fa sapere che in questo ultimo round ha ricevuto 333 domande riconducibili a brand, 15 a nomi geografici, 16 dall’Africa, 506 dall’Europa e 864 dal Nord America. Abbiamo sfogliato il database trovandone anche alcune decine provenienti dall’Italia, eccole di seguito. Quasi tutte le richieste provengono da Aruba.

.aid (Aruba);

.all (Aruba);

.asl (Aruba);

.beta (Aruba);

.bit (Aruba);

.bnb (Aruba);

.campania (Regione Campania);

.cart (Aruba);

.daily (Aruba);

.demo (Aruba);

.easy (Aruba);

.fix (Aruba);

.gaming (Aruba);

.gen (Aruba);

.genius (Aruba);

.gym (Aruba);

.happy (Aruba);

.hello (Aruba);

.hola (Aruba);

.human (Aruba);

.kit (Aruba);

.lab (Aruba);

.legami (Legami);

.mars (Aruba);

.max (Aruba);

.moon (Aruba);

.omg (Aruba);

.pec (Aruba);

.pop (Aruba);

.rem (Aruba);

.reply (Reply);

.roma (Aruba);

.sign (Aruba);

.sito (Aruba);

.super (Aruba);

.tag (Aruba);

.tex (Aruba);

.vps (Aruba);

.yes (Aruba);

.zen (Aruba);

.zzz (Aruba).

Come si può immaginare, per alcuni di questi Aruba non è il solo richiedente. Ad esempio per .hello, che vede in corsa sette realtà, mentre per .fix ce ne sono otto e per .all sono dieci.