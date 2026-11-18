Dobbiamo segnalare un picco anomalo di feedback inviati al portale Downdetector per quanto riguarda problemi con i servizi di Aruba. Abbiamo chiesto all’azienda informazioni in merito, riporteremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Update: come riportato più avanti, il disservizio ha riguardato temporaneamente la webmail, ma è stato completamente risolto. Tutto è tornato operativo come sempre.

Cosa sta succedendo con Aruba? Problemi in corso

A pochi minuti dalla pubblicazione, il volume delle segnalazioni è fortemente aumentato. È il segnale che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Abbiamo fatto un test provando ad accedere al pannello di amministrazione di Aruba, quello da cui si possono gestire i domini controllati. Non ci risultano problemi né in fase di login, né nell’utilizzo dei suoi strumenti. Anche con la posta elettronica non ci sono anomalie, né collegandosi direttamente all’interfaccia online della webmail né con un client di terze parti (nel nostro caso Thunderbird).

Aggiornamento (18 novembre 2026, ore 10:02)

I feedback sono già in diminuzione. Potrebbe essere il segnale di un problema che, fortunatamente, sta rientrando. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (18 novembre 2026, ore 10:19)

Il problema è stato risolto, come dimostrano anche le segnalazioni inviate dagli utenti a Downdetector, ormai in forte calo. Aruba ci ha confermato che c’è stato un disservizio momentaneo che ha coinvolto la webmail , ma è tutto rientrato.

Disclaimer

È bene precisare che quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.