Digital Fairness Act: nuove tutele per consumatori e minori

Come anticipato due giorni fa, la Commissione europea ha presentato la proposta denominata Digital Fairness Act (DFA) che rafforza le protezioni online per i consumatori, semplifica l’applicazione di una precedente direttiva e attribuisce maggiori poteri di indagine. Alcune norme sono dedicate espressamente ai minori.

Nuove protezioni online per i consumatori

L’obiettivo principale del Digital Fairness Act è garantire online lo stesso livello di protezioni disponibili offline. La Commissione europea sottolinea che l’e-commerce ha trasformato il modo di fare acquisti, rendendo più semplice per i consumatori l’accesso a beni e servizi. In alcuni casi però vengono utilizzate pratiche commerciali sleali, come le tattiche di marketing manipolatorie o i costi occulti, che impediscono ai consumatori di compiere scelte libere e informate.

La proposta consentirà di contrastare più efficacemente tali pratiche, semplificherà le regole che le aziende devono rispettare e garantirà una concorrenza più leale. Le principali novità sono sei:

Divieto di tattiche di marketing manipolative (dark pattern), ad esempio le affermazioni false secondo cui un prodotto è quasi esaurito che spingono i consumatori a prendere decisioni di acquisto affrettate

(dark pattern), ad esempio le affermazioni false secondo cui un prodotto è quasi esaurito che spingono i consumatori a prendere decisioni di acquisto affrettate Prezzi chiari e trasparenti , in particolare i prezzi degli acquisti effettuati con valute virtuali in-app e quando i prezzi dinamici sono utilizzati per eventi culturali e sportivi. Nelle code virtuali, le aziende dovranno mostrare il prezzo corrente in tempo reale e il prezzo più alto possibile

, in particolare i prezzi degli acquisti effettuati con valute virtuali in-app e quando i prezzi dinamici sono utilizzati per eventi culturali e sportivi. Nelle code virtuali, le aziende dovranno mostrare il prezzo corrente in tempo reale e il prezzo più alto possibile Possibilità di disattivare elementi di design che creano dipendenza e incoraggiano una spesa eccessiva o compulsiva, come ad esempio i solleciti insistenti. La proposta limiterà inoltre le pratiche sleali che spingono a spendere troppo, vietando meccaniche simili al gioco d’azzardo rivolte ai minori, come quelle che prevedono pagamenti per vincere (pay-to-win) o per avanzare nel gioco (pay-to-progress)

e incoraggiano una spesa eccessiva o compulsiva, come ad esempio i solleciti insistenti. La proposta limiterà inoltre le pratiche sleali che spingono a spendere troppo, vietando meccaniche simili al gioco d’azzardo rivolte ai minori, come quelle che prevedono pagamenti per vincere (pay-to-win) o per avanzare nel gioco (pay-to-progress) Trasparenza per l’influencer marketing : gli influencer devono indicare chiaramente i contenuti commerciali (ovvero che sono stati pagati per promuovere un prodotto) e non sfruttare la fiducia dei minori

: gli influencer devono indicare chiaramente i contenuti commerciali (ovvero che sono stati pagati per promuovere un prodotto) e non sfruttare la fiducia dei minori Divieto di annunci e prezzi personalizzati sleali rivolti ai minori o che sfruttano dati sensibili

sleali rivolti ai minori o che sfruttano dati sensibili Contratti e abbonamenti digitali più facili da disdire: stop ai rinnovi automatici indesiderati e alle prove gratuite che si trasformano in trappole da abbonamento. I consumatori avranno il diritto di interagire con un operatore umano del servizio clienti e godranno di diritti chiari nel caso in cui si avvalgano di un agente AI per acquistare prodotti per loro conto

Il DFA trasformerà la Unfair Commercial Practices Directive in un regolamento, quindi immediatamente applicabile per tutti gli Stati membri. Vengono anche introdotte misure per semplificare l’applicazione online della Consumer Rights Directive, tra cui requisiti più semplici per le informazioni precontrattuali relative ad acquisti ricorrenti in-app e norme più chiare sulle modalità con cui i consumatori possono annullare gli abbonamenti a contenuti digitali entro il periodo di recesso.

È stata inoltre proposta una revisione delle norme attuali per conferire alla Commissione maggiori poteri di indagine e la possibilità di infliggere sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale. Verrà anche migliorata la collaborazione tra le autorità nazionali. Infine, le aziende di paesi terzi dovranno nominare un rappresentante legale in Europa. Il DFA si affianca alle leggi digitali già in vigore (Digital Services Act, Digital Markets Act e AI Act) e al KIDS Act.

Il Digital Fairness Act dovrà essere ovviamente esaminato e approvato da Consiglio e Parlamento. Quasi certamente, ciò non avverrà prima del 2027, quindi le nuove norme non verranno applicate prima del 2028.