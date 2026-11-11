Agenzia delle Entrate down l'11 novembre: cosa succede? (risolto)

Ci sono segnalazioni relative a un down dei servizi online di Agenzia delle Entrate. In questo articolo monitoreremo la situazione riportando tutti gli aggiornamenti del caso. Intanto, questo è il grafico che mostra i feedback inviati attraverso il portale Downdetector.

Problemi con i servizi di Agenzia delle Entrate?

Abbiamo fatto un test, ma sia il sito ufficiale (www.agenziaentrate.gov.it) sia l’area riservata (accessibile con SPID o CIE) sembrano funzionare correttamente. Vale comunque la pena tenere sott’occhio anomalie di questo tipo, soprattutto nel momento in cui le risorse istituzionali (e non solo) sono prese di mira da attacchi di quella che si può definire a tutti gli effetti una guerra ibrida.

Aggiornamento (11 novembre 2026, 10:14)

Nel giro di pochi minuti, dopo la pubblicazione di questo articolo, il numero delle segnalazioni è aumentato. È il segnale inequivocabile che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

Aggiornamento (11 novembre 2026, 10:25)

Il volume dei feedback ora è costante. Qualcuno segnala difficoltà nella consultazione delle fatture elettroniche o nell’accesso al servizio Fatture e corrispettivi.

Aggiornamento (11 novembre 2026, 10:58)

Le segnalazioni sono in diminuzione. Con tutta probabilità, significa che il problema sta rientrando. Continueremo comunque ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (11 novembre 2026, 11:30)

Possiamo considerare il problema definitivamente risolto. I feedback relativi al malfunzionamento dei servizi online di Agenzia delle Entrate sono ormai quasi azzerati. Non è dato sapere cosa sia accaduto.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.