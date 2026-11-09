 Digital Fairness Act: divieti per social media e chatbot AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Digital Fairness Act: divieti per social media e chatbot AI

Il Digital Fairness Act introdurrà divieti e obblighi per siti web, app, giochi, social media e chatbot AI, alcuni dei quali riguarderanno i minori.
Digital Fairness Act: divieti per social media e chatbot AI
Business Internet
Il Digital Fairness Act introdurrà divieti e obblighi per siti web, app, giochi, social media e chatbot AI, alcuni dei quali riguarderanno i minori.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La Commissione europea dovrebbe presentare mercoledì una proposta legislativa denominata Digital Fairness Act (DFA). Euronews e Bloomberg hanno letto una bozza del testo e descritto le principali disposizioni che verranno applicate a siti web, app, giochi, social media e chatbot AI. L’anno scorso è stata avviata una consultazione pubblica.

Divieti per siti, app, giochi, social media e chatbot AI

L’obiettivo del Digital Fairness Act è aggiornare tre direttive che proteggono i consumatori: Unfair Contract Terms Directive, Consumer Rights Directive e Unfair Commercial Practices Directive. Secondo Euronews dovrebbe sostituire la Unfair Commercial Practices Directive.

La proposta copre principalmente i cosiddetti dark pattern, ovvero un’interfaccia utente creata appositamente per manipolare il comportamento degli utenti. Nella bozza sono elencati dieci casi:

  • rendere la disdetta sproporzionatamente più complessa rispetto all’iscrizione
  • nascondere i prezzi o le condizioni di rinnovo automatico
  • suggerire erroneamente che non vi siano alternative
  • fornire dichiarazioni false o prive di fondamento riguardo alla disponibilità o alla popolarità di un prodotto
  • inserire avvisi di scarsa disponibilità in modo ripetuto durante la procedura di pagamento
  • preimpostare opzioni che aggiungono prodotti o quantità supplementari
  • presentare il rifiuto di un’offerta come una scelta sbagliata
  • esercitare pressioni costanti sui consumatori affinché modifichino una scelta già effettuata
  • utilizzare doppie negazioni che generano confusione
  • mostrare notifiche ingannevoli che lasciano intendere che qualcuno abbia contattato l’utente

Altri casi potrebbero essere aggiunti nel testo finale. Altre disposizioni riguardano i minori. È vietato l’uso di loot box e meccanismi pay-to-win nei giochi, mentre i pagamenti tramite monete virtuali devono essere disattivati per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno inoltre consentire la disattivazione delle funzionalità che creano dipendenza, come scrolling infinito, riproduzione automatica e notifiche push (Meta e TikTok sono già sotto indagine per violazione del Digital Services Act).

Il DFA impone anche l’uso di un chiaro pulsante per disdire un abbonamento e vieta l’addebito automatico al termine del periodo di prova gratuito. Ci sono inoltre disposizioni specifiche per i chatbot AI, in particolare quelli che simulano relazioni personali. Previste infine regole per gli agenti AI di shopping. In caso di violazioni possono essere applicate sanzioni fino al 6% delle entrate globali annuali.

Fonte: Euronews

Pubblicato il 9 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Lottomatica down il 9 novembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Lottomatica down il 9 novembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
AGCOM oscura Viagogo e indaga sui biglietti per gli Oasis

AGCOM oscura Viagogo e indaga sui biglietti per gli Oasis
Dipendenza social: Google, Meta e TikTok contro la California

Dipendenza social: Google, Meta e TikTok contro la California
wedium è il social delle persone reali, nell'era dei deepfake

wedium è il social delle persone reali, nell'era dei deepfake
Lottomatica down il 9 novembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Lottomatica down il 9 novembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
AGCOM oscura Viagogo e indaga sui biglietti per gli Oasis

AGCOM oscura Viagogo e indaga sui biglietti per gli Oasis
Dipendenza social: Google, Meta e TikTok contro la California

Dipendenza social: Google, Meta e TikTok contro la California
wedium è il social delle persone reali, nell'era dei deepfake

wedium è il social delle persone reali, nell'era dei deepfake
Luca Colantuoni
Pubblicato il
9 nov 2026
Link copiato negli appunti