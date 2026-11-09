Digital Fairness Act: divieti per social media e chatbot AI

La Commissione europea dovrebbe presentare mercoledì una proposta legislativa denominata Digital Fairness Act (DFA). Euronews e Bloomberg hanno letto una bozza del testo e descritto le principali disposizioni che verranno applicate a siti web, app, giochi, social media e chatbot AI. L’anno scorso è stata avviata una consultazione pubblica.
Divieti per siti, app, giochi, social media e chatbot AI
L’obiettivo del Digital Fairness Act è aggiornare tre direttive che proteggono i consumatori: Unfair Contract Terms Directive, Consumer Rights Directive e Unfair Commercial Practices Directive. Secondo Euronews dovrebbe sostituire la Unfair Commercial Practices Directive.
La proposta copre principalmente i cosiddetti dark pattern, ovvero un’interfaccia utente creata appositamente per manipolare il comportamento degli utenti. Nella bozza sono elencati dieci casi:
- rendere la disdetta sproporzionatamente più complessa rispetto all’iscrizione
- nascondere i prezzi o le condizioni di rinnovo automatico
- suggerire erroneamente che non vi siano alternative
- fornire dichiarazioni false o prive di fondamento riguardo alla disponibilità o alla popolarità di un prodotto
- inserire avvisi di scarsa disponibilità in modo ripetuto durante la procedura di pagamento
- preimpostare opzioni che aggiungono prodotti o quantità supplementari
- presentare il rifiuto di un’offerta come una scelta sbagliata
- esercitare pressioni costanti sui consumatori affinché modifichino una scelta già effettuata
- utilizzare doppie negazioni che generano confusione
- mostrare notifiche ingannevoli che lasciano intendere che qualcuno abbia contattato l’utente
Altri casi potrebbero essere aggiunti nel testo finale. Altre disposizioni riguardano i minori. È vietato l’uso di loot box e meccanismi pay-to-win nei giochi, mentre i pagamenti tramite monete virtuali devono essere disattivati per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno inoltre consentire la disattivazione delle funzionalità che creano dipendenza, come scrolling infinito, riproduzione automatica e notifiche push (Meta e TikTok sono già sotto indagine per violazione del Digital Services Act).
Il DFA impone anche l’uso di un chiaro pulsante per disdire un abbonamento e vieta l’addebito automatico al termine del periodo di prova gratuito. Ci sono inoltre disposizioni specifiche per i chatbot AI, in particolare quelli che simulano relazioni personali. Previste infine regole per gli agenti AI di shopping. In caso di violazioni possono essere applicate sanzioni fino al 6% delle entrate globali annuali.