Digital Fairness Act: divieti per social media e chatbot AI

La Commissione europea dovrebbe presentare mercoledì una proposta legislativa denominata Digital Fairness Act (DFA). Euronews e Bloomberg hanno letto una bozza del testo e descritto le principali disposizioni che verranno applicate a siti web, app, giochi, social media e chatbot AI. L’anno scorso è stata avviata una consultazione pubblica.

Divieti per siti, app, giochi, social media e chatbot AI

L’obiettivo del Digital Fairness Act è aggiornare tre direttive che proteggono i consumatori: Unfair Contract Terms Directive, Consumer Rights Directive e Unfair Commercial Practices Directive. Secondo Euronews dovrebbe sostituire la Unfair Commercial Practices Directive.

La proposta copre principalmente i cosiddetti dark pattern, ovvero un’interfaccia utente creata appositamente per manipolare il comportamento degli utenti. Nella bozza sono elencati dieci casi:

rendere la disdetta sproporzionatamente più complessa rispetto all’iscrizione

nascondere i prezzi o le condizioni di rinnovo automatico

suggerire erroneamente che non vi siano alternative

fornire dichiarazioni false o prive di fondamento riguardo alla disponibilità o alla popolarità di un prodotto

inserire avvisi di scarsa disponibilità in modo ripetuto durante la procedura di pagamento

preimpostare opzioni che aggiungono prodotti o quantità supplementari

presentare il rifiuto di un’offerta come una scelta sbagliata

esercitare pressioni costanti sui consumatori affinché modifichino una scelta già effettuata

utilizzare doppie negazioni che generano confusione

mostrare notifiche ingannevoli che lasciano intendere che qualcuno abbia contattato l’utente

Altri casi potrebbero essere aggiunti nel testo finale. Altre disposizioni riguardano i minori. È vietato l’uso di loot box e meccanismi pay-to-win nei giochi, mentre i pagamenti tramite monete virtuali devono essere disattivati per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno inoltre consentire la disattivazione delle funzionalità che creano dipendenza, come scrolling infinito, riproduzione automatica e notifiche push (Meta e TikTok sono già sotto indagine per violazione del Digital Services Act).

Il DFA impone anche l’uso di un chiaro pulsante per disdire un abbonamento e vieta l’addebito automatico al termine del periodo di prova gratuito. Ci sono inoltre disposizioni specifiche per i chatbot AI, in particolare quelli che simulano relazioni personali. Previste infine regole per gli agenti AI di shopping. In caso di violazioni possono essere applicate sanzioni fino al 6% delle entrate globali annuali.