Lottomatica down il 9 novembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Il sito di Lottomatica è down. Qui sotto il messaggio che compare provando ad accedere all’indirizzo lottomatica.it . Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità, non appena disponibili.

Problemi per Lottomatica: cosa sta succedendo?

Un numero non indifferente di utenti sta segnalando i problemi attraverso le pagine del portale Downdetector, come sempre accade in questi casi. Ecco il grafico che mostra il picco dei feedback.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 07:50)

Il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector rimane costante. Il sito ufficiale di Lottomatica continua a risultare irraggiungibile. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 08:04)

Situazione invariata nell’ultima mezz’ora. Il volume dei feedback non è aumentato, rimane costante. Ancora fermo il portale di Lottomatica.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 08:33)

Il down prosegue, sito fermo e segnalazioni costanti inviate a Downdetector. Continuiamo a monitorare la situazione.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 08:57)

Il sito di Lottomatica è ancora offline. Nel frattempo, si registra un incremento delle segnalazioni inviate dagli utenti.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 09:14)

È da segnalare un altro aumento dei feedback raccolti da Downdetector, sintomo di un problema che non è ancora stato risolto.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 10:00)

Sito ancora offline, numero delle segnalazioni invariato da un paio d’ore a questa parte. Il down prosegue.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 10:39)

Prosegue il lunedì mattina nero di Lottomatica. Feedback in aumento su Downdetector e sito irraggiungibile.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 11:32)

Le segnalazioni sono in calo. Pare che il problema sia in via di risoluzione. Il sito è tornato online.

Aggiornamento (9 novembre 2026, ore 11:38)

Il lungo down di Lottomatica di questa mattina può considerarsi concluso.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.