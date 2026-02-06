DSA: TikTok usa un design che crea dipendenza

La Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari di un’indagine avviata il 19 febbraio 2024 nei confronti di TikTok. L’azienda cinese ha violato il Digital Services Act (DSA), in quanto ha implementato un design che crea dipendenza. Attraverso varie funzionalità dell’app cerca di incrementare l’uso del social network da parte degli utenti.

TikTok è un pericolo per minori e adulti vulnerabili La Commissione europea ha avviato una serie di indagini sulla base del DSA. Il 15 maggio 2025 ha accertato l’assenza di trasparenza per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie. Il procedimento è stato chiuso circa sette mesi dopo, in quanto TikTok ha promesso di rispettare quattro impegni vincolanti. A fine ottobre 2025 è stata invece accertata la presenza di ostacoli per l’accesso ai dati pubblici.

Oggi sono stati pubblicati i risultati preliminari relativi al design dell’app. Secondo la Commissione europea, TikTok ha creato funzionalità che creano dipendenza e quindi potrebbero danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, in particolare minori e adulti vulnerabili. Il riferimento è allo scrolling infinito, alla riproduzione automatica dei video, alle notifiche push e al sistema dei suggerimenti.

TikTok ha ignorato importanti indicatori dell’uso compulsivo dell’app, come il tempo che i minori trascorrono su TikTok di notte e la frequenza con cui gli utenti aprono l’app. Le misure implementate, come il tool per la gestione dello “screentime” e i controlli parentali, non sono efficaci.

La Commissione ritiene quindi che sia necessaria la disattivazione dello scrolling infinito e di altre funzionalità che creano dipendenza. TikTok può ora rispondere esercitando il diritto alla difesa. Se verrà confermata la violazione del DSA, l’azienda cinese rischia sanzioni fino al 6% delle entrate globali annuali.

Al momento non è arrivato nessun commento ufficiali da TikTok. Proseguono le indagini su altri aspetti, tra cui effetto “rabbit hole” dell’algoritmo, verifica dell’età e impostazioni predefinite per garantire privacy e sicurezza ai minori.