DSA: confermate tre violazioni per TikTok e Meta (update)

La Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari delle indagini avviate nei confronti di TikTok e Meta, confermando tre violazioni del Digital Services Act (DSA). Riguardano l’accesso ai dati pubblici, i meccanismi di notifica dei contenuti illegali e la contestazione delle decisioni di moderazione. Entrambe le aziende possono comunicare eventuali rimedi per evitare sanzioni.

Accesso ai dati

La prima violazione è relativa all’obbligo di trasparenza. Le indagini nei confronti di TikTok e Meta erano state avviate il 19 febbraio e 30 aprile 2024, rispettivamente (Meta doveva inoltre rispondere ad una successiva richiesta di informazioni).

Secondo la Commissione europea, le due aziende hanno implementato procedure e strumenti che ostacolano l’accesso ai dati pubblici da parte dei ricercatori. È possibile ottenere solo dati parziali o inaffidabili, compromettendo la loro capacità di condurre ricerche, ad esempio se gli utenti sono esposti a contenuti illegali o dannosi.

Meccanismi di segnalazione

La seconda violazione riguarda Facebook e Instagram. Meta non offre un meccanismo facilmente accessibile per consentire agli utenti di segnalare contenuti illegali. Sono necessari diversi passaggi inutili e richieste aggiuntive. Sembra quindi che l’azienda di Menlo Park utilizzi i cosiddetti “dark patterns”, ovvero design ingannevoli che rendono inefficaci tali meccanismi.

Appelli alle decisioni di moderazione

Anche la terza violazione riguarda Facebook e Instagram. I meccanismi offerti da Meta per contestare le decisioni di moderazione (ad esempio l’eliminazione di contenuti o la sospensione degli account) non consentono agli utenti di fornire spiegazioni o prove a sostegno dei loro ricorsi.

TikTok e Meta possono ora esaminare la documentazione, rispondere per iscritto alle contestazioni e adottare eventuali rimedi. In caso di conferma delle violazioni, la Commissione europea può infliggere sanzioni fino al 6% delle entrate globali annuali.

Aggiornamento

Questa la dichiarazione fornita da un portavoce di Meta: