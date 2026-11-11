Cosa è successo in Brasile tra Meta, Bolsonaro e Lula

A fine ottobre, il Brasile ha deciso di rieleggere Lula come suo presidente, con un secondo turno che lo ha visto trionfare su Flávio Bolsonaro (figlio di Jair), poi fuggito negli Stati Uniti attraverso Ecuador e Argentina, sfruttando il suo passaporto italiano. Ora un tribunale del Paese ha multato Meta per l’equivalente pari a circa 1,2 milioni di euro, ritenendo la società responsabile di un comportamento finalizzato a favorire il candidato di destra.

Meta multata in Brasile per favoritismo elettorale

Nel dettaglio, il gruppo di Mark Zuckerberg non avrebbe rispettato il regolamento che prevede di trattare in egual modo chiunque ambisca a ricoprire un incarico politico, con la volontà di influenzare il voto. È un’accusa che l’azienda di Facebook, Instagram e WhatsApp ha respinto in modo categorico, ribadendo la propria neutralità.

Continueremo a contestare le affermazioni false e infondate che travisano le modalità di distribuzione dei contenuti sulle nostre piattaforme.

In particolare, la coalizione che ha sostenuto Lula ha puntato il dito contro Meta, denunciando un blocco di quasi 24 ore per quanto riguarda le inserzioni su Instagram, registrato tra il 9 e il 10 ottobre (per il ballottaggio si è votato il 25 ottobre). La società ha giustificato quanto accaduto con un’anomalia di natura tecnica, un guasto globale .

Il tribunale competente (Superior Electoral Court) ha votato all’unanimità, ritenendo l’azienda responsabile, prendendo in considerazione anche il comportamento dell’assistente Meta AI su WhatsApp, documentando il rifiuto di produrre un’immagine con il nome del candidato e il codice identificativo del suo partito. Al tempo stesso, la richiesta andava a buon fine provando a fare lo stesso con Bolsonaro.

Non è tanto l’entità della sanzione a impensierire Zuckerberg e i suoi conti, quanto il potenziale danno d’immagine derivante da un’accusa di questo tipo. È un rischio che non si può permettere, soprattutto dopo che i risultati delle midterm USA potrebbero costringere la società, così come tutti gli altri colossi dell’intelligenza artificiale, a costruire i data center altrove.