Midterm USA ai dem: cosa cambia per il futuro di AI e data center

Lasciamo ad altri, più competenti, il commento politico sulle midterm USA che hanno consegnato ai democratici sia la Camera sia il Senato. Ci limitiamo qui a concentrarci su quelle che potrebbero essere le conseguenze del voto americano sui prossimi sviluppi in ambito AI. È innegabile che la tecnologia, e ancor di più la prospettiva di costruire data center un po’ ovunque convenga ai suoi leader, abbia rappresentato un tema di scontro tra le due fazioni, durante la campagna elettorale.

Il futuro dell’AI negli Stati Uniti, dopo le midterm

Dalle urne esce il profilo di un Paese che boccia la visione del suo Presidente, quello della Super Intelligence e delle cene alla Casa Bianca con gli amministratori delegati delle Big Tech ritmate a colpi di sonore pacche sulle spalle. Aver perso il controllo sul Congresso significa inevitabilmente faticare a spingere l’approvazione di norme che, fino a ieri, potevano contare sull’appoggio dei rappresentanti repubblicani.

A cascata, sono destinate ad assumere consistenza le voci di chi si oppone alla costruzione senza sosta delle nuove infrastrutture AI, soprattutto tra le comunità locali. È verosimile che i progetti già pianificati vadano avanti, il che spiegherebbe la corsa al via libera dell’ultimo periodo. Da qui in poi, invece, i colossi del settore potrebbero incontrare una certa resistenza.

Nell’ultimo anno, anche in Italia abbiamo assistito alle proteste contro la realizzazione dei data center. Da noi, però, il fenomeno è rimasto relativamente circoscritto rispetto a quanto visto oltreoceano, dove a qualcuno è bastato applaudire a una riunione per finire in manette.

Le prime reazioni (scomposte) di Trump e soci

Le midterm non sono però le presidenziali. E Trump rimarrà in carica altri due anni, salvo clamorosi sviluppi (è lo stesso tycoon ad aver parlato di impeachment). Ciò che potrebbe accadere da qui in avanti, che con tutta probabilità accadrà, è il ricorso sistematico al diritto di veto per le leggi approvate dal Congresso. Questo il post condiviso sul suo social network Truth, non appena conosciuti i risultati delle elezioni.

Fra tutti gli altri, c’è un post emblematico di Elon Musk, pubblicato poco fa. È quello che recita Al momento, i data center nello spazio sembrano un’opzione piuttosto interessante , con un mix di ironia e rassegnazione. Il Texas, repubblicano da decenni, è andato al democratico James Talarico. È lì che hanno sede le società dell’uomo più ricco al mondo ed è lì che è stata pianificata la costruzione della megafabbrica Terafab.

Data centers in space looking pretty appealing right now — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026

O nello spazio o all’estero, la rotta è segnata

Al di là delle sfide anche logistiche che renderebbero inattuabile nel breve periodo l’allestimento di un’infrastruttura orbitale (e l’AI ha una gran fretta di crescere), la tecnologia è globale per definizione. Non è dunque da escludere che i suoi protagonisti, nel caso in cui dovessero realmente incontrare difficoltà a espandersi negli Stati Uniti, possano iniziare a cercare nuovi siti al di fuori dei confini nazionali sui quali mettere prima gli occhi e poi le mani.

L’intelligenza artificiale, per come concepiamo il termine dal debutto di ChatGPT in poi, si avvicina sempre più a quel bivio di cui abbiamo scritto tante volte su queste pagine. Le promesse formulate da chi ne ha fatto un business vanno mantenute, ma con modalità sostenibili e non solo in termini economici e ambientali. L’effetto wow è scemato ormai da un pezzo, non è più sufficiente per costruire e consolidare una reputazione che scricchiola. I suoi profeti devono prendere coscienza del fatto che, fino a oggi, i tanto proclamati benefici per tutti di questi sistemi faticano a manifestarsi. Si legge anche questo tra le righe dei risultati restituiti dalle midterm.