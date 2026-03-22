Terafab: fabbrica di chip per SpaceX, Tesla e xAI

Come anticipato all’inizio di novembre 2025, Elon Musk ha annunciato la costruzione di una fabbrica ad Austin (Texas). Si chiamerà Terafab e verranno realizzati chip per robot, intelligenza artificiale e data center. Sarà quindi condivisa tra Tesla, SpaceX e xAI. Quasi contemporaneamente, una giuria ha confermato la truffa effettuata da Musk ai danni degli investitori di Twitter.

Chip per Optimus, AI e data center orbitali

Gli ingegneri di Tesla progettano i chip per la guida autonoma e i robot Optimus, ma la produzione viene attualmente affidata a TSMC e Samsung, tra cui quella del recente AI5. Elon Musk vuole ora avviare la produzione “in casa” nella Terafab di Austin perché le attuali linee produttive non riescono a soddisfare la domanda. Dovrebbe essere utilizzata una tecnologia di processo a 2 nanometri.

O costruiamo la Terafab o non abbiamo i chip. Ci servono i chip, quindi costruiamo la Terafab.

Nessuna delle aziende di Musk ha competenze nella produzione di chip, quindi è prevista inizialmente una fabbrica su scala ridotta prima di passare ad una più grande. La capacità di calcolo ottenuta dai chip arriverà fino a 200 GW/anno sulla Terra e 1 TW/anno nello spazio. I chip sulla Terra verranno usati per veicoli a guida autonoma e robot Optimus, mentre quelli nello spazio troveranno posto nei data center orbitali (satelliti).

Durante la presentazione, Musk non ha fornito dettagli sulle tempistiche (quando inizierà la costruzione della Terafab e quando inizierà la produzione). Come è noto, le previsioni dell’uomo più ricco del mondo sono sempre ottimistiche e mai rispettate. Per questo motivo è nato il cosiddetto “Elon Time” (esiste anche un convertitore).

Musk ha truffato gli investitori di Twitter

Musk ha acquisito Twitter (oggi X) nel 2022 per 44 miliardi di dollari (54,20 dollari per azione). Ad un certo punto ha scritto su Twitter che l’operazione era stata sospesa perché c’erano troppi bot sul social network. Ciò ha causato una diminuzione del valore delle azioni e quindi dei guadagni derivanti dalla loro vendita.

Un gruppo di investitori avevano denunciato Musk e ora una giuria ha confermato la truffa. Il risarcimento danni dovrebbe essere di circa 2,6 miliardi di dollari, ma verrà presentato appello. Il patrimonio di Musk è attualmente circa 641 miliardi dollari.