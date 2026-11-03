OpenAI aumenta i premi per la scoperta delle vulnerabilità

OpenAI ha annunciato un aumento dei premi assegnati ai ricercatori che individuano vulnerabilità in ChatGPT, Codex e altri prodotti. La somma esatta viene calcolata in base alla gravità e vari bonus. L’azienda californiana ha contestualmente avviato una collaborazione con Cathedral Systems per trovare e correggere eventuali falle nella sicurezza delle piattaforme, come quelle scoperte recentemente nel sistema di monitoraggio dei modelli AI.

Premi fino a 172.000 dollari

Come quasi tutte le aziende, OpenAI premia i ricercatori che individuano e segnalano le vulnerabilità software. Il programma dedicato Security Bug Bounty è quindi un incentivo per chi vuole aiutare gli ingegneri dell’azienda nella scoperta e correzione dei bug. Le somme erano piuttosto basse se confrontate a quelle della concorrenza. Gli esperti di Parameter Labs hanno ricevuto solo 5.000 dollari per la scoperta di una vulnerabilità che consentiva di leggere le chat private.

OpenAI ha ora deciso di incrementate i premi fino a 172.000 dollari. La somma base considera la gravità della vulnerabilità (media, alta, critica, eccezionale). Quella finale tiene conto di tre tipi di bonus (moltiplicatori): qualità della segnalazione, fedeltà e priorità. I premi più alti verranno quindi assegnati ai ricercatori che descrivono in dettaglio la vulnerabilità, partecipano al programma da più tempo e segnalano vulnerabilità di funzionalità recenti.

Una vulnerabilità eccezionale presente in ChatGPT, ad esempio quella che consente di leggere i messaggi degli utenti, veniva premiata con un massimo di 100.000 dollari. Se la funzionalità è recente (moltiplicatore 1,30), la qualità del report è elevata (moltiplicatore 1,15) e il ricercatore ha un livello di fedeltà 31337 (eleet), la somma finale sarà 171.925 dollari.

I pagamenti sono retroattivi. Se il report è stato già inviato o se la segnalazione è stata già premiata nei 30 giorni precedenti all’annuncio verranno applicati i nuovi premi e pagata la differenza.

OpenAI ha inoltre annunciato l’avvio della collaborazione con Cathedral Systems. I ricercatori della startup utilizzeranno i modelli di OpenAI per valutare le difese delle piattaforme, individuare eventuali debolezze e migliorare le protezioni.