 Attacchi ai supermercati, il 54% di noi teme di restare senza cibo
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Attacchi ai supermercati, il 54% di noi teme di restare senza cibo

Un'indagine su 850 italiani rivela quali conseguenze di un attacco fanno più paura: supermercati e farmacie bloccati sono al primo posto.
Attacchi ai supermercati, il 54% di noi teme di restare senza cibo
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Un'indagine su 850 italiani rivela quali conseguenze di un attacco fanno più paura: supermercati e farmacie bloccati sono al primo posto.
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In poche settimane si sono registrati due attacchi informatici in grado di mettere fuori uso i freezer dei supermercati. Anzi, ancor peggio, di alzarne la temperatura fino a 50 °C. È accaduto prima in Francia, poi in tutta Europa, interessando anche l’Italia. In prima battuta, il danno è prettamente materiale: grandi quantità di cibo da buttare perché decongelato e non più vendibile. Queste azioni hanno però un altro impatto, forse meno percepibile nell’immediato, ma se possibile ancor più profondo.

Senza cibo per un attacco informatico

Sapere di potersi trovare a dover fare i conti con la carenza di provviste alimentari spaventa. E lo fa ancor di più se la potenziale causa non è da ricercare in fattori commerciali, bellici o negli scioperi degli autotrasportatori (come avvenuto di recente al Sud), ma in una violazione software che nessuno può prevedere. È ancora più difficile pensare di poter essere pronti a un’eventualità di questo tipo.

Abbiamo ricevuto in redazione i risultati di un’indagine condotta da Spot and Web e che vale la pena riportare. Il sondaggio nazionale Attacchi hacker: il nuovo incubo degli italiani ha coinvolto un totale pari a 850 uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, ai quali è stata rivolta una domanda: Hai paura che un attacco hacker possa lasciarti senza cibo e senza servizi essenziali?. Questi i risultati.

  • Il 22% ha risposto molto;
  • il 32% abbastanza;
  • il 35% poco;
  • l’11% per niente;
  • il 54% dichiara quindi di avere paura.

Indagando quali sono gli aspetti che spaventano di più, emerge che proprio l’ipotesi di non poter accedere ai servizi di supermercati e farmacie è in cima alla lista.

  • Supermercati e farmacie bloccati (28%);
  • furto dei dati personali (25%);
  • conti e bancomat congelati (22%);
  • ospedali e servizi pubblici in tilt (11%).

Ancora, chiedendo Ti sei mai preparato a un’emergenza informatica?, l’11% afferma di avere scorte e contanti in casa, per far fronte anche ai down di servizi bancari che accadono ormai con una certa frequenza. Il 33% ha risposto No, ma ci sto pensando, il 56,4% invece No, non ci credo.

Fonte: Spot and Web

Pubblicato il 3 nov 2026

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