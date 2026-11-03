Attacchi ai supermercati, il 54% di noi teme di restare senza cibo

In poche settimane si sono registrati due attacchi informatici in grado di mettere fuori uso i freezer dei supermercati. Anzi, ancor peggio, di alzarne la temperatura fino a 50 °C. È accaduto prima in Francia, poi in tutta Europa, interessando anche l’Italia. In prima battuta, il danno è prettamente materiale: grandi quantità di cibo da buttare perché decongelato e non più vendibile. Queste azioni hanno però un altro impatto, forse meno percepibile nell’immediato, ma se possibile ancor più profondo.

Senza cibo per un attacco informatico

Sapere di potersi trovare a dover fare i conti con la carenza di provviste alimentari spaventa. E lo fa ancor di più se la potenziale causa non è da ricercare in fattori commerciali, bellici o negli scioperi degli autotrasportatori (come avvenuto di recente al Sud), ma in una violazione software che nessuno può prevedere. È ancora più difficile pensare di poter essere pronti a un’eventualità di questo tipo.

Abbiamo ricevuto in redazione i risultati di un’indagine condotta da Spot and Web e che vale la pena riportare. Il sondaggio nazionale Attacchi hacker: il nuovo incubo degli italiani ha coinvolto un totale pari a 850 uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, ai quali è stata rivolta una domanda: Hai paura che un attacco hacker possa lasciarti senza cibo e senza servizi essenziali? . Questi i risultati.

Il 22% ha risposto molto ;

; il 32% abbastanza ;

; il 35% poco ;

; l’11% per niente ;

; il 54% dichiara quindi di avere paura.

Indagando quali sono gli aspetti che spaventano di più, emerge che proprio l’ipotesi di non poter accedere ai servizi di supermercati e farmacie è in cima alla lista.

Supermercati e farmacie bloccati (28%);

furto dei dati personali (25%);

conti e bancomat congelati (22%);

ospedali e servizi pubblici in tilt (11%).