 Operation TorNado: marketplace nel dark web, 354 arresti
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Operation TorNado: marketplace nel dark web, 354 arresti

Le forze dell'ordine di 14 paesi hanno arrestato 354 persone, ovvero venditori e acquirenti di droghe e armi su cinque marketplace nel dark web.
Operation TorNado: marketplace nel dark web, 354 arresti
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Le forze dell'ordine di 14 paesi hanno arrestato 354 persone, ovvero venditori e acquirenti di droghe e armi su cinque marketplace nel dark web.
FBI (YouTube)
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Europol non si occupa solo di crimini informatici, ma anche del contrasto alla diffusione di prodotti illegali tramite Internet. Al termine della cosiddetta Operation TorNado sono state arrestare 354 persone che hanno venduto e acquistato vari tipi di droghe e armi su cinque marketplace nel dark web smantellati negli ultimi anni.

Droghe, armi e criptovalute

All’operazione hanno partecipato le forze dell’ordine di 14 paesi: Australia, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Montenegro, Olanda, Nuova Zelanda, Slovenia, Regno Unito e Stati Uniti. Operation TorNado è simile alle precedenti operazioni: RapTor (2025), SpecTor (2023), Dark Huntor (2021) e DisrupTor (2020). Come si può intuire dai nomi, l’accesso ai siti nel dark web era possibile solo tramite rete Tor.

Dopo aver smantellato i marketplace Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door, le forze dell’ordine hanno utilizzato le informazioni raccolte per individuare venditori e acquirenti. Sono state arrestate 354 persone, la maggioranza delle quali (132) negli Stati Uniti. Nei paesi europei sono state sequestrate droghe per un totale di circa 950 Kg, tra cui anfetamina (150 Kg in Germania), ketamina (150 Kg nel Regno Unito), MDMA (40 Kg in Olanda), cannabis (50 Kg in Francia) e cocaina.

Tra i beni sequestrati figurano anche funghi contenenti psilocibina (i cosiddetti “funghi magici”), dispositivi per lo svapo contenenti THC e oltre un milione di compresse soggette a prescrizione medica. Sono stati inoltre sequestrati 57 armi da fuoco e relative munizioni, insieme a oltre 60 milioni di euro in contanti e criptovalute.

Negli Stati Uniti sono stati sequestrati oltre 4,8 tonnellate di sostanze stupefacenti illecite, 152 armi da fuoco e oltre 150 milioni di euro (166 milioni di dollari) in contanti e criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato i nomi di alcuni arrestati. Se condannati rischiano una pena massima tra 20 anni e l’ergastolo.

Fonte: Europol

Pubblicato il 13 nov 2026

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