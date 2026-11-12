Social media: ban esteso a 150 piattaforme nel Regno Unito?

A metà giugno, il governo del Regno Unito ha annunciato una proposta di legge che introduce il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo le fonti del Guardian, il ban potrebbe essere esteso a 150 piattaforme, alcune delle quali non rappresentano un pericolo per gli utenti più giovani. Nel mirino ci sarebbero gli algoritmi dei suggerimenti.

C’è il rischio di vietare tutto

Tra i social media interessati dalla proposta di legge ci sono TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X. Sono esclusi invece i servizi di messaggistica, come WhatsApp e Signal. Il governo britannico aveva dichiarato che tale divieto non includerà servizi educativi, piattaforme di e-commerce o servizi di streaming musicale, precisando che verrà istituito un elenco di esclusioni.

Per impedire ai minori di aggirare le restrizioni, utilizzando altre piattaforme non soggette alla legge, potrebbe essere adottato un approccio “catch-all”. In pratica, il ban verrebbe esteso a 150 piattaforme. Nel mirino ci sono i sistemi che suggeriscono i contenuti. Ciò significa che i minori di 16 anni non potranno più accedere a servizi innocui, come Spotify, eBay, Lego Play e YouTube Kids.

Le aziende parteciperanno ad un incontro con il Dipartimento per Cultura, Media e Sport per spiegare che la rimozione degli algoritmi dei suggerimenti renderebbe inutilizzabili i servizi. La proposta dovrebbe essere presentata come una modifica al Children’s Wellbeing and Schools Act e approvata entro marzo 2027.

Altre norme dovrebbero essere presentate in primavera 2027 e riguarderanno le piattaforme di e-commerce, come eBay, Vinted e Depop. Secondo il governo, i pedofili contattano i minori tramite la funzionalità di messaggistica di queste piattaforme. Appare però illogico vietare il loro uso, mentre sono consentiti i veri servizi di messaggistica, come WhatsApp, Telegram e Signal.