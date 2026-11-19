Questa mattina era prevista l’ultima udienza del class action promossa dal Moige e da alcune famiglie contro Meta e TikTok, la prima azione collettiva inibitoria di questo tipo in Europa. Gli avvocati volevano chiedere un provvedimento di inibizione, ma il Tribunale di Milano ha rinviato tutto al 21 gennaio 2027 perché potrebbe essere approvate norme sul divieto di accesso ai social media.

Rinvio basato su una norma ipotetica

Il processo era iniziato a metà maggio. L’obiettivo del Moige non è quello di ottenere un risarcimento, come avvenuto negli Stati Uniti, ma l’obbligo di implementare misure efficaci per proteggere i minori. In dettaglio sono state avanzate tre richieste:

Una verifica reale dell’età per impedire l’accesso ai più piccoli

L’eliminazione dei meccanismi che favoriscono la dipendenza, come scroll infinito, autoplay e algoritmi progettati per trattenere l’attenzione

Informazioni chiare e trasparenti sui rischi per la salute, attraverso un vero e proprio “bugiardino” dei social

Sui primi due punti sono già arrivate decisioni della Commissione europea, confermando la violazione del Digital Services Act. Meta non impedisce l’uso di Instagram e Facebook ai minori di 13 anni, mentre TikTok ha implementato funzionalità che creano dipendenza.

Il Tribunale di Milano ha motivato il rinvio al 21 gennaio 2027 con la necessità di valutare le norme che dovrebbero essere approvate dal Parlamento (entro il 21 dicembre 2026), ovvero l’emendamento al decreto sicurezza che vieta l’accesso ai social media per i minori di 13 anni. Al momento questo divieto è solo sulla carta. Non è certa la sua approvazione, considerato che è identico a quello previsto dal KIDS Act.

Gli avvocati di Meta affermano che le misure richieste con la class action violano la libertà di espressione dei minori, che comprende il libero accesso ai social, oltre al diritto costituzionale alla riservatezza. Sottolineano inoltre che non esiste nessuna prova scientifica della dipendenza da social e ricordano infine che la Commissione europea ha bloccato le leggi nazionali per 12 mesi.