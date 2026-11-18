La data di oggi potrebbe essere ricordata come quella in cui l’Italia ha imposto un giro di vite all’accesso ai social da parte dei più piccoli. Diverse fonti riportano dell’intenzione di presentare un emendamento al decreto sicurezza per introdurre regole severe in termini di età. A volere la misura è soprattutto il centrodestra, rappresentato dalla firma di Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia).

13 e 16 anni: le nuove soglie di ingresso ai social

Come si configura l’iniziativa? Il testo prevederebbe il divieto assoluto fino ai 13 anni (più o meno, in linea con quanto già previsto da norme e piattaforme), oltre alla possibilità di farlo prima dei 16 anni solo con un profilo collegato a quello dei genitori.

Ci hanno già provato in altri paesi come l’Austria, ricevendo però la bocciatura dell’Ue, per evitare un’eccessiva frammentazione a livello continentale, indicando nel KIDS Act approvato a settembre la via maestra da seguire. Vedremo se da noi le cose andranno diversamente: oggi le fonti fanno riferimento a un via libera ottenuto dalla Commissione europea dopo la notifica del disegno di legge Mennuni-Madia.

Tra i primi a commentare la notizia c’è Giuseppe Valditara: Se ci sarà un decreto legge per il divieto dei social agli under 13 ne sarò felice, è sempre stata una mia battaglia . Il ministro dell’istruzione si è espresso più volte sull’argomento (così come sull’uso degli smartphone in aula).

Sapremo a breve se il testo diventerà legge ed eventualmente con quali modifiche. Nessuno si illuda però che approvare una norma si traduca automaticamente nel risolvere il problema. Va anzitutto definito cos’è oggi un social, se l’etichetta dev’essere ancora appiccicata solo a TikTok, Instagram e Facebook oppure se, in considerazione delle funzionalità integrate, possano esserlo ritenuti anche YouTube, WhatsApp, Twitch o Roblox. Le piattaforme dovranno poi adeguarsi, per evitare che il paletto sia facilmente aggirabile come accade oggi.