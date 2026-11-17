Sono stati compromessi alcuni dei siti più visitati al mondo: quello di Zoom, del gruppo bancario HSBC, dell’emittente CNN, di Salesforce e del colosso Equifax impegnato nella raccolta e nell’analisi delle informazioni finanziarie. L’obiettivo di chi ha eseguito gli attacchi è duplice: rubare criptovalute e installare malware sugli iPhone.

Attacchi ai siti di Zoom, CNN, IKEA, NOW e altri

Il team di ricercatori Report URI ha individuato codice JavaScript maligno sulle pagine di 188 portali (per essere più precisi 188 snippet) appartenenti a società di ogni settore. La sua diffusione è avvenuta sfruttando codici di accesso a Optimizely Web, una piattaforma per la sperimentazione e l’ottimizzazione delle risorse online, utile anche in fase di test delle modifiche.

Quanto fatto da chi ha eseguito questo attacco esteso è stato sostituire l’indirizzo dei wallet per i pagamenti con criptovalute, mettendo il proprio al posto di quello legittimo, oltre a rubare i numeri delle carte di credito, i cookie relativi alle sessioni di navigazione e acquisire screenshot. La conseguenza diretta è ovvia: transazioni a rischio, anche per chi ha effettuato spese attraverso i siti ufficiali.

Al tempo stesso, come già scritto, ha cercato di installare malware sugli iPhone e gli iPad, facendo leva su una vulnerabilità presente nelle vecchie versioni dei sistemi operativi Apple. Al momento non ci sono conferme di violazioni messe a segno nei confronti dei dispositivi degli utenti finali. Salesforce ed Equifax hanno però annunciato di aver interrotto l’uso di Optimizely, mentre IKEA sta cercando di capire se c’è stato un impatto sui propri clienti.

Per quanto riguarda le criptovalute, il bottino che è stato possibile verificare è piuttosto magro: poco più di 7.000 dollari in BTC, LTC, TRON, ETH e BSC. L’elenco completo delle aziende colpite è riportato sul blog ufficiale di Report URI (link a fondo articolo): compaiono anche GitLab, ASOS, Mattel, American Eagle, BBC, Fox News, Virgin Media, Vodafone Australia, Ledger, Change.org, PokerStars, Lucid Motors e la piattaforma NOW TV (incluso l’indirizzo italiano nowtv.it). Al momento della pubblicazione del documento, solo uno dei 188 snippet individuati risultava ancora compromesso.