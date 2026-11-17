Per anni il criminale informatico è stato un tizio curvo su una tastiera, con il cappuccio in testa e tre energy drink sulla scrivania. Presto potrebbe diventare una specie in via d’estinzione… Secondo Google, al suo posto lavorano agenti di intelligenza artificiale che cercano vulnerabilità, le individuano e le sfruttano da soli, senza nemmeno aspettare che qualcuno prema Invio.

Attacchi informatici automatizzati dall’AI: Google avverte che gli agenti autonomi sono già in azione

Il Google Threat Intelligence Group (GTIG) ha pubblicato un rapporto che racconta un salto di livello. Fino a poco fa i malintenzionati usavano l’AI come si usa un assistente, le facevano domande, una alla volta. Adesso mettono in campo framework offensivi multi-agente che scovano vulnerabilità e le sfruttano da soli, a ritmo di macchina.

Nell’ultimo trimestre, dice GTIG, è successo per la prima volta che degli hacker abbiano automatizzato l’intero ciclo, dalla scoperta della falla al suo sfruttamento, senza un essere umano nel mezzo. Il rapporto aggiunge una previsione poco rassicurante. Entro tre mesi gli hacker potrebbero lanciare attacchi poco sofisticati che richiedono poca o nessuna interazione umana e si affidano soprattutto agli agenti.

Per costruire tutto questo non serve inventare nulla. Gli hacker usano strumenti open source di penetration testing, quelli nati per mettere alla prova la sicurezza dei sistemi. Il rapporto cita CyberStrikeAI, PentAGI e CAIRN.

Anche l’FBI se n’è accorta. Solo la settimana scorsa ha avvisato che alcuni gruppi usano ARTEX, una piattaforma AI, per automatizzare gli attacchi contro organizzazioni di tutto il mondo.

Il caso più concreto riportato da Google si chiama exploit_agent, un sistema multi-agente usato per attaccare siti francesi di media, intrattenimento e istruzione. In pratica, osserva gli aggiornamenti software delle applicazioni web più diffuse, cerca le vulnerabilità che quegli aggiornamenti correggono o rivelano, e prova subito a sfruttarle.

Secondo Google, strumenti di questo tipo hanno ridotto in modo drastico il tempo a disposizione di chi difende per applicare le correzioni. Non sono infallibili, ogni tanto producono false piste. Un esercito instancabile che qualche volta bussa alla porta sbagliata.

I cybercriminali sferrano attacchi a velocità folle

Secondo GTIG, l’AI sta cambiando il ritmo degli attacchi informatici: gli agenti possono portare avanti in autonomia operazioni complesse, riducendo drasticamente i tempi. Le tecniche restano quelle di sempre: credenziali rubate e software non aggiornati. Ma l’automazione permette agli aggressori di sfruttare queste debolezze su molti più sistemi e in molto meno tempo.

Google osserva anche che oggi, per chi attacca, conviene di più usare come arma vulnerabilità già note che scoprirne di nuove. Per le aziende questo significa che le patch vanno applicate in fretta, soprattutto sui sistemi esposti a Internet, e che va ridotto il ritardo tra il rilascio di un aggiornamento e la sua installazione.

L’AI come scudo (secondo Google)

Se l’attacco è automatico, la difesa deve esserlo altrettanto. Google porta come esempi Big Sleep, un agente AI che cerca attivamente vulnerabilità nel software, e l’architettura Google AI Threat Defense, che unisce modelli AI, priorità dei rischi e rimedi automatici per individuare e fermare le minacce più in fretta. Vale la pena ricordare che chi lo racconta vende anche gli strumenti…