Nuovo calo di prezzo per NordVPN che, in occasione del periodo di Black Friday, sconta il costo della sua VPN con il piano da 24 mesi che diventano 28 mesi aggiungendo, al momento dell’attivazione, il codice promo BLAZE4MO.
Grazie all’offerta, la VPN ora costa 2,88 euro al mese, con possibilità di utilizzo illimitato per 28 mesi. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.
Perché scegliere oggi NordVPN
NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata, con la possibilità di criptare il traffico dati, ottenendo un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da rete non privata.
In aggiunta, il servizio propone la possibilità di sfruttare una politica no log e, quindi, di navigare senza tracciamento della propria attività e senza la raccolta dei propri dati di utilizzo.
Ad arricchire le caratteristiche del servizio troviamo un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.
L’uso della VPN è multi-dispositivo con la possibilità di navigare da un massimo di 10 dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account e tutte le varie applicazioni di NordVPN per i principali sistemi operativi.
C’è anche la possibilità di passare alla versione completa della VPN che aggiunge varie funizionalità extra come l’antivirus, il password manager e 1 TB in cloud.
A fare la differenza è il prezzo: NordVPN ora costa 2,88 euro al mese scegliendo il piano da 28 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. La versioen completa, invece, comporta un costo di 3,85 euro al mese.
Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.