NoName057(16): sanzioni del Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell’Unione europea ha inflitto sanzioni al gruppo NoName057(16), noto principalmente per avere eseguito numerosi attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) contro aziende in molti paesi. Recentemente hanno rivendicato gli attacchi ai supermercati, ma diversi esperti di sicurezza ritengono che gli autori siano iraniani.

Sanzioni che non fermeranno i cybercriminali

Le sanzioni fanno parte di un pacchetto di misure introdotte da oltre un anno come risposta alle “azioni ibride” della Russia effettuate contro l’Ucraina e i paesi europei. Il Consiglio dell’Unione europea ha aggiunto NoName057(16) all’elenco dei soggetti previsti dall’allegato I del regolamento UE 2019/796

Nell’elenco figurano persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di attacchi informatici o tentati attacchi informatici, che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per attacchi informatici o tentati attacchi informatici e che sono coinvolti in tali attacchi o tentati attacchi.

NoName057(16) è un gruppo filorusso emerso in seguito all’invasione dell’Ucraina. I cybercriminali hanno rivendicato la responsabilità di attacchi contro enti governativi, infrastrutture critiche e aziende private in Ucraina, Stati Uniti e Stati membri dell’Unione europea. Nell’UE hanno preso di mira siti web e portali appartenenti a svariati settori, ricorrendo ad attacchi DDoS. In particolare sono stati colpiti i settori dell’energia, della finanza e dei trasporti, gli impianti di fornitura idrica, nonché partiti politici e candidati nel corso di processi elettorali.

I soggetti destinatari delle misure restrittive sono sottoposti al congelamento dei beni e a divieti di viaggio che impediscono di entrare o transitare negli Stati membri dell’UE. Inoltre, ai cittadini e alle imprese dell’UE è fatto divieto di mettere a loro disposizione fondi, direttamente o indirettamente. Ovviamente ciò non fermerà le attività del gruppo.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti offre una ricompensa fino a 10 milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni utili all’identificazione dei membri di NoName057(16).