Nuovo allarme bomba nelle scuole, nessuna evacuazione

Non era difficile immaginare che sarebbero accaduti altri episodi simili ed è successo. È stato segnalato un nuovo allarme bomba rivolto alle scuole. Questa volta, però, come da indicazioni del Viminale, nessun edificio è stato evacuato. Di seguito un estratto dal testo del messaggio ricevuto, intitolato Ignorate le nostre richieste, peccato .

Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti.

Scuole e allarmi bomba, la nuova minaccia

Oltre all’ordigno esplosivo viene citato anche l’avvelenamento dei pasti della mensa con una miscela tossica di azoturo di sodio e cianuro di potassio , attraverso il reclutamento di un dipendente. Stando alla ricostruzione fornita, l’email sarebbe partita da un dominio vietnamita, ancora una volta da una casella compromessa di un’università.

La firma è di nuovo quella di Mikhail Andropov del Misoginistan, che questa volta però si limita a riportare le sue iniziali (M. A.). Gli invii sono avvenuti questa mattina, a partire dalle ore 10:40 circa in poi.

È un nuovo episodio riconducibile alla guerra ibrida finita al centro del dibattito pubblico. In questo caso, la responsabilità sembra poter essere attribuita a un mitomane. La finalità non è ancora stata appurata.

Proprio nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha ospitato l’incontro del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per stabilire le linee guida da adottare in situazioni come questa. Questi gli interventi condivisi.

Potenziare il raccordo dell’attività infoinvestigativa già in atto tra Forze di polizia, comparto dell’intelligence, enti ed agenzie attive nella cybersicurezza;

promuovere un maggiore scambio informativo con gli operatori pubblici e privati;

favorire gli investimenti per rafforzare la protezione dei sistemi e la capacità di risposta volti a garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza e ordine pubblico.

Aggiornamento (16 novembre 2026, 13:43)

Come riportato da la Repubblica, qualche evacuazione c’è stata, ma molte meno rispetto a quanto avvenuto la scorsa settimana.