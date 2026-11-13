La circolare del Viminale sugli allarmi bomba è un filtro antispam

La gestione degli allarmi bomba nelle scuole è stata quantomeno confusionaria. Molti istituti sono stati evacuati per precauzione, quasi tutti a dire il vero. Qualcuno è rimasto in classe, avendo intuito la natura non fondata della minaccia, con insegnanti e presidi finiti poi nel mirino dei genitori per aver potenzialmente sottovalutato il rischio. E invece ci hanno visto lungo, come riconosce oggi il Viminale.

La circolare sugli allarmi bomba è un filtro antispam

Una circolare firmata dal ministro Matteo Piantedosi, spedita a prefetti e questori, invita a ritenere inaffidabili le comunicazioni come quelle dei giorni scorsi. Eccola.

Vale la pena riprendere il testo nei suoi passaggi chiave, partendo da quello che fa una netta distinzione tra le minacce e gli attacchi informatici, entrambi ricondotti da più parti al concetto di guerra ibrida che è diventato di pubblico dominio. Delle violazioni continueranno a occuparsi le autorità competenti.

[…] le segnalazioni di minaccia in questione non costituiscono attacchi informatici e, pertanto, il presente atto di indirizzo non riguarda in alcun modo gli eventi cyber e non interviene sulla disciplina e sulle relative procedure di prevenzione ed investigative.

Il Viminale riconosce che le false intimidazioni possano creare disagi, soprattutto se distribuite attraverso invii multipli, come accaduto nelle scuole e negli aeroporti.

La possibilità di indirizzare simultaneamente messaggi minatori a un numero elevato di destinatari può determinare, anche in assenza di un pericolo effettivo, conseguenze particolarmente rilevanti sull’ordine e la sicurezza pubblica, provocando evacuazioni, interruzioni di servizi, disagi alla popolazione o un significativo impegno di risorse delle Forze di polizia e degli organismi di soccorso.

Si configura il reato di procurato allarme, ma difficilmente questo rappresenterà un deterrente per chi si nasconde dietro sigle come i Combattenti dello Stato Maschile o Mikhail Antropov del Misoginistan.

Il fenomeno assume particolare rilievo quando le minacce, per il loro carattere seriale e per l’ampiezza della diffusione, appaiono dirette a generare allarme sociale e a compromettere il regolare svolgimento delle attività collettive, fermo restando che, ricorrendone i presupposti, integrano il reato di procurato allarme.

Il passaggio cruciale è il seguente: l’invito a considerare inaffidabili tali comunicazioni.

Occorre evitare che il ricorso sistematico a comunicazioni minatorie, anche manifestamente generiche, possa tradursi in uno strumento capace di provocare la paralisi di scuole, uffici, infrastrutture e servizi essenziali.

Dal ministro arriva la richiesta di valutare di volta in volta quanto sia attendibile una minaccia.

[…] si è ritenuto necessario promuovere un approccio fondato sulla valutazione dell’attendibilità delle minacce e sull’adozione di misure proporzionate alle effettive condizioni di rischio.

La volontà di scongiurare il rischio paralisi è più che legittima. Un approccio di questo tipo, però, è inevitabilmente esposto a chi potrà forzarlo. Quando un’email è definita seriale, così da far scattare una sorta di filtro antispam autorizzato dal ministero? È sufficiente che sia inviata in una decina di copie oppure ne occorrono migliaia? Occorreva una reazione tempestiva ed è arrivata. Se sia efficace, risolutiva o la migliore possibile è un altro discorso.