 Macchina del caffè espresso Silvercrest ricondizionata eccellente (58€)
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Macchina del caffè espresso Silvercrest ricondizionata eccellente (58€)

Oggi puoi avere la macchina del caffè espresso Silvercrest ricondizionata con grado eccellente a soli 58€ su eBay, grazie al coupon.
Macchina del caffè espresso Silvercrest ricondizionata eccellente (58€)
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Oggi puoi avere la macchina del caffè espresso Silvercrest ricondizionata con grado eccellente a soli 58€ su eBay, grazie al coupon.
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Se anche per te il caffè è una cosa sacra e non riesci più a berlo dalla moka, approfitta di questa promozione e fai il colpaccio. Se vai subito su eBay puoi acquistare la macchina del caffè espresso Silvercrest (ricondizionata) a soli 58,90 euro, applicando il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Così potrai risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai gustarti un espresso buonissimo ogni giorno, senza muoverti da casa. Il prodotto è ricondizionato in condizioni eccellenti, ovvero con piccoli o senza segni di usura e perfettamente funzionante. Inoltre è stata testata da professionisti. Hai anche la possibilità di acquistarla subito e pagarla in comode rate da 21,30 euro a interessi zero con Klarna.

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Macchina del caffè espresso Silvercrest: come al bar senza muoversi da casa

Con la macchina del caffè espresso Silvercrest potrai vivere il tuo momento di pausa senza muoverti da casa avendo la sensazione di essere nel tuo bar preferito. Potrai usare il caffè macinato per macchine espresso e quindi con un prezzo inferiore rispetto alle capsule e alle cialde. In più in confezione trovi 2 filtri, per una o due tazzine, che puoi usare in base alle tue esigenze.

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Il serbatoio dell’aqua è estraibile e ha una capacità da 1 litro per non doverlo riempire in continuazione. C’è anche una lancia che eroga vapore e ti permette di schiumare il latte per un cappuccino perfetto o di scaldare l’acqua per le bevande come te e tisana. La pressione da 15 bar garantisce un aroma eccezionale e una bella crema corposa. Il tutto in un design molto bello con tanto di manometro per vedere la pressione in tempo reale.

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Una grandissima occasione da non perdere. Dunque corri su eBay e acquista la tua macchina del caffè espresso Silvercrest (ricondizionata) a soli 58,90 euro, applicando il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento. Potrai riceverla a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 ott 2026
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