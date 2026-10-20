 Oral-B iO 2: timer, sensore della pressione, 3 livelli di pulizia e autonomia di 28gg
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Oral-B iO 2: timer, sensore della pressione, 3 livelli di pulizia e autonomia di 28gg

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 offre tutto quello di cui hai bisogno per una pulizia perfetta senza rovinare le gengive ed è in offerta al 55%.
Oral-B iO 2: timer, sensore della pressione, 3 livelli di pulizia e autonomia di 28gg
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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 offre tutto quello di cui hai bisogno per una pulizia perfetta senza rovinare le gengive ed è in offerta al 55%.
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Se c’è qualcosa su cui è meglio non risparmiare questa è sicuramente l’igiene orale ed ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione per avere un ottimo spazzolino elettrico. Vai subito su Amazon e poi aggiungere al tuo carrello l’Oral-B iO 2 a 44,99 euro, invece che 99,99 euro.

Come puoi vedere sul prezzo di listino c’è uno sconto del 55% che ti fa risparmiare un bel po’ di soldi ed è un ritorno al minimo storico. L’offerta però è a tempo e quindi potrebbe scadere a momenti, dunque non tardare.

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Oral-B iO 2: pulizia efficace con meno sforzo

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 offre una pulizia dei denti molto più efficace rispetto a uno spazzolino manuale e garantisce quindi sempre un risultato eccellente. È straordinariamente efficace sulla placca ma allo stesso tempo delicato sulle gengive. Inoltre potrai scegliere tra ben e 3 livelli di intensità per una pulizia quotidiana, dedicata o super delicata. Tutto questo senza un eccessivo rumore e con la possibilità di vedere quando la testina è consumata e quindi da cambiare.

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Grazie a un timer di 2 minuti che vibra e si illumina ogni 30 secondi potrai capire quando è il momento di cambiare zona in cui spazzolare i denti per non trascurare nulla. Invece il sensore della pressione ti avvisa quando eserciti troppa forza aiutandoti quindi a non danneggiare le gengive. Ha un’impugnatura maneggevole ed è anche leggero nonostante abbia una batteria enorme in grado di arrivare fino a 4 settimane con una ricarica completa. In confezione troverai anche una custodia da viaggio.

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Pubblicato il 20 ott 2026

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20 ott 2026
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