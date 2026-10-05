LEGO alla Festa delle Offerte Prime 2026: i set più convenienti

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LEGO: la Festa delle Offerte Prime 2026 regala emozioni

LEGO ONE PIECE La nave pirata Going Merry 75639 porta nel mondo reale una delle imbarcazioni più iconiche dell’universo di ONE PIECE. Il set, pensato per fan e collezionisti, permette di costruire una dettagliata riproduzione della Going Merry, con numerosi elementi dedicati all’equipaggio di Cappello di Paglia. Il modello conta 1.376 pezzi e, una volta completato, misura circa 46 cm di lunghezza, 17 cm di larghezza e 36 cm di altezza, offrendo una presenza scenica notevole. Sono inoltre incluse 5 minifigure dei protagonisti della serie, tra cui Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Nami.

LEGO Marvel Iron Man Mark 3 – Edizione del collezionista 76344 è un set dedicato agli appassionati di Iron Man e dell’universo Marvel, pensato per ricreare in mattoncini una delle armature di Tony Stark. Il modello è composto da 1.297 pezzi e misura circa 38 cm di altezza. La riproduzione presenta numerosi dettagli ispirati all’armatura originale con elementi mobili che permettono di ottenere diverse pose. Il set include anche una minifigure di Iron Man e una base espositiva, ideale per completare il modello e valorizzarlo su una scrivania o una mensola.

LEGO Icons Transformers: Soundwave 10358 porta tra i mattoncini LEGO uno dei Decepticon più riconoscibili della serie. Il set vanta 1.505 pezzi e permette di costruire una dettagliata riproduzione di Soundwave, caratterizzata dalla classica colorazione blu, grigia e nera e da un design pensato per richiamare fedelmente il personaggio originale. Il modello è articolato e trasformabile, consentendo di passare dalla modalità robot alla forma di lettore di audiocassette, senza doverlo smontare. A completare la dotazione ci sono anche le cassette Ravage e Laserbeak, anch’esse costruibili e utilizzabili come accessori del modello principale con pulsante per attivare gli effetti sonori.

LEGO Super Mario Donkey Kong Arcade 72051 trasforma uno dei videogiochi arcade per Nintendo che più hanno appassionato in un originale modello LEGO da costruire ed esporre. Il set è composto da 555 pezzi e riproduce in formato tridimensionale una versione giocabile del celebre cabinato dedicato a Donkey Kong, con numerosi dettagli ispirati all’estetica dei videogiochi anni ’80. Il modello integra elementi interattivi che permettono di simulare l’esperienza arcade, con una manovella e un sistema meccanico per muovere i personaggi sullo schermo. Sono inoltre presenti Donkey Kong, Mario e altri elementi che arricchiscono la scena. Il cabinato misura circa 33 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 16 cm di profondità, una volta completato.

LEGO Icons Sistema di lancio spaziale NASA Artemis 10341 permette di ricreare uno dei più ambiziosi progetti dell’esplorazione spaziale moderna. Troverai la bellezza di 3.601 pezzi per riproduce il razzo NASA Artemis, completo di sistema di lancio mobile, navetta Orion e dettagli ispirati al vero veicolo spaziale. Una volta assemblato, il modello raggiunge circa 70 cm di altezza, 27 cm di larghezza e 33 cm di profondità, diventando un importante pezzo da esposizione. Il razzo può essere posizionato sulla piattaforma di lancio e il modello include numerosi dettagli tecnici e strutturali da scoprire durante la costruzione. Pensato per adulti e collezionisti, il set combina un progetto di costruzione particolarmente impegnativo con un risultato scenografico d’eccellenza.

LEGO Star Wars Morte Nera 75419 è un imponente set da collezione con oltre 9.000 pezzi. Il modello permette di ricreare in grande scala la celebre stazione spaziale dell’Impero, con una struttura ricca di ambienti e dettagli ispirati alla saga cinematografica. La Morte Nera include numerosi locali e scenari interni, tra cui la sala del trono dell’Imperatore, la sala di controllo e diverse aree dedicate alle scene più memorabili dei film. La dotazione comprende inoltre oltre 30 personaggi LEGO, tra minifigure e personaggi costruibili, per ricreare diverse situazioni e battaglie. Una volta completato, il modello raggiunge dimensioni importanti e diventa un vero pezzo da esposizione.

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