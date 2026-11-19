Non è mai troppo presto per risparmiare e la Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi su Amazon propone uno sconto molto interessante su SHARP TOKYO XL, per molti il regalo di Natale perfetto da mettere sotto l’albero. È un impianto stereo Hi-Fi che integra sia il lettore CD per ascoltare i dischi che il supporto alla connettività Bluetooth per lo streaming della musica da smartphone e tablet.

SHARP TOKYO XL in offerta per il Black Friday

Ha una potenza di 40 W per un ascolto ottimale in qualsiasi stanza, ha in dotazione il sintonizzatore radio FM e DAB/DAB+, senza dimenticare la porta USB in cui inserire una chiavetta (con capacità fino a 64 GB) per riprodurre in brani in formato MP3. A questo si aggiungono l’ingresso AUX, l’uscita per le cuffie con jack da 3,5 mm, nove equalizzazioni preimpostate con la possibilità di regolare bassi e alti, doppia sveglia, timer di spegnimento, sette lingue di sistema e telecomando per controllarlo dalla distanza. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più a proposito di caratteristiche e funzionalità in dotazione.

Risparmia e allunga le mani sull’impianto stereo Hi-Fi di SHARP (modello TOKYO XL) al prezzo finale di soli 78,64 euro. La riduzione della spesa è automatica, non servono coupon o codici da inserire o da attivare, inoltre puoi contare sulla consegna gratis direttamente a casa tua. Ovviamente, le casse sono incluse.

La maratona delle offerte su Amazon è ufficialmente cominciata: la Settimana del Black Friday ha preso il via nelle ore scorse, portando con sé migliaia di sconti su prodotti di ogni genere. Segnaliamo infine che le promozioni non sono riservate agli abbonati Prime, ma accessibili a tutti senza limitazioni.