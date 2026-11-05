HP ha scelto la sua nuova CEO: è Emma Walmsley, ex GSK

Cambio al vertice dell’organigramma per HP: è ufficiale la nomina di Emma Walmsley a nuova CEO. Il 4 gennaio 2027 erediterà formalmente il ruolo rimasto fino a oggi ad interim nelle mani di Bruce Broussard. A sua volta è diventato amministratore delegato a febbraio, dopo il predecessore Enrique Lores in carica dal 2019.

Emma Walmsley è la nuova CEO di HP

Come si legge sul suo profilo LinkedIn, dal 2017 è stata amministratrice delegata di GSK, azienda biofarmaceutica che opera su scala globale (in azienda dal 2010). Classe 1969, inglese, in precedenza ha lavorato anche per L’Oréal. Nel 2023 è stata inserita da Forbes alla posizione 15 nella classifica delle 100 donne più potenti del mondo. Riportiamo di seguito la sua prima dichiarazione dopo la nomina, che di fatto getta le basi per un futuro della società in cui l’intelligenza artificiale sarà protagonista.

HP è un’azienda iconica, che svolge un ruolo determinante nel definire il futuro del lavoro su scala globale. Sono entusiasta di entrare a far parte del team e di procedere, insieme, con chiarezza e convinzione. Ci concentreremo sullo sfruttare le potenzialità dell’era dell’intelligenza artificiale, mettendo la creatività e l’innovazione di HP al servizio della creazione di nuove opportunità di crescita e generando un valore duraturo per i nostri clienti, azionisti, partner e collaboratori.

Come parte della riorganizzazione, Bruce Broussard diventerà Presidente del Consiglio di Amministrazione al posto di Chip Bergh. Anche in questo caso, l’avvicendamento è previsto per il 4 gennaio 2027. Questo il suo commento.