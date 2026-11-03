Oral-B iO 3: un salto di qualità per la pulizia dei denti a un ottimo prezzo

La pulizia dei denti è una delle cose più importanti delle nostre attività quotidiane e avere uno spazzolino di qualità aumenta notevolmente la possibilità di un igiene orale perfetta. Oggi su Amazon puoi avere lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 a soli 59,99 euro, invece che 139,99 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Sul prezzo di listino c’è uno sconto speciale del 57% che ti permetterà di risparmiare la bellezza di 80 euro sul totale. E poi decidere anche di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. L’offerta è a tempo e quindi devi fare in fretta.

Oral-B iO 3: denti puliti con facilità

Normalmente con uno spazzolino tradizionale devi essere molto attento per avere un igiene orale perfetta. Invece con Oral-B iO 3 avrai questo risultato in modo molto più semplice. Questo grazie alla testina rotonda che riesce ad avvolgere ogni dente e che ruota, pulsa e oscilla. Inoltre ci sono 3 modalità di pulizia che potrai scegliere in base alle tue esigenze quotidiane.

È dotato di un timer di 2 minuti con una vibrazione ogni 30 secondi che ti permette quindi di comprendere ogni volta quando è il momento di cambiare zona in cui stai spazzolando i denti. Possiede anche un sensore della pressione con avvisatore luminoso e vibrazione per evitare di rovinare le gengive. La batteria è in grado di durare per oltre due settimane e anche in questo caso c’è un indicatore luminoso che ti permette di capire quando è il momento di ricaricarla. In confezione troverai una custodia da viaggio, la base di ricarica e un tubetto di dentifricio Olar-B.

Approfitta anche tu di questa eccezionale opportunità prima che scada. Vai adesso su Amazon e fai il tuo lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 a soli 59,99 euro, invece che 139,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.