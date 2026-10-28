Addio a Copilot sulle Smart TV, non mancherà a nessuno

Aveva fatto la sua improvvisa comparsa sulle Smart TV di LG senza chiedere permesso, tanto da scatenare polemiche e spingere l’azienda a promettere di poterlo eliminare in tempi brevi. Ora ha preso coscienza del fatto che nessuno lo vuole sullo schermo in salotto, tra i canali del digitale terrestre e le app dei servizi di streaming come Netflix, YouTube, Disney+ e Prime Video: Copilot scomparirà presto e definitivamente dai televisori di tutti i marchi. L’annuncio è arrivato direttamente da Microsoft.

Microsoft elimina Copilot dalle TV di tutti i brand

Il supporto all’assistente AI verrà interrotto a partire dalla fine dell’anno, al momento non c’è una data o una tempistica precisa. Lo rende noto un pop-up mostrato dalle piattaforme in dotazione, come webOS. L’avviso recita in modo piuttosto discreto Vorremmo informarti che Microsoft, di recente, ha deciso di terminare il supporto alla funzionalità Copilot su tutte le TV . L’immagine qui sotto è stata pubblicata da Zac Bowden sulle pagine del sito Windows Central.

Un altro marchio che ha integrato l’intelligenza artificiale di Copilot sui propri televisori è Samsung, a partire dall’estate 2025. È dunque probabile che anche Tizen OS inizi a breve a mostrare un messaggio simile.

L’inclusione spesso forzata delle funzionalità AI sui televisori non è stata fin qui accolta bene, anche a causa di alcune note implicazioni sulla privacy. Microsoft ha tutto l’interesse affinché Copilot ampli il più possibile il suo bacino d’utenza. Questo è legittimo, per un’azienda che sta puntando molto (se non tutto) sulla tecnologia. Questa mira espansionista deve però inevitabilmente scontrarsi con la realtà dei fatti: nessuno lo vuole, soprattutto in modo coercitivo. Già c’è chi lo sopporta poco su Windows 11 quando si trova alla scrivania di fronte al PC, figuriamoci in salotto durante le poche ore di relax concesse dopo una giornata di lavoro.