Smart TV di Samsung tracciano sempre l'utente?

Da alcuni giorni sono diventati molto popolari i tool che permettono di “ripulire” le smart TV, disattivando app e funzionalità indesiderate (sembra però che ora le richieste di aiuto a Claude vengano bloccate). In base ad un recente studio della Northeastern University, le smart TV con i sistemi operativi di Samsung, Roku e Vizio continuano a tracciare gli utenti anche dopo la disattivazione della tecnologia ACR (Automatic Content Recognition).

Inutile disattivare ACR, la raccolta dei dati continua

I ricercatori hanno testato 7 sistemi operativi (Tizen, Roku OS, webOS, Vizio OS, Google TV, Fire TV OS e VIDAA) usati da 12 smart TV di 10 produttori (Amazon, Hisense, LG, Roku, Samsung, Sony, Supersonic, TCL, Vizio e Westinghouse). Questi sistemi operativi coprono il 95% del market share negli Stati Uniti. Usando specifici tool hanno monitorato il traffico di rete con o senza ACR (Automatic Content Recognition).

Questa tecnologia permette di catturare screenshot video e clip audio che vengono inviati a server remoti. I provider ACR confrontano le “impronte digitali” ricevute con un archivio di contenuti, scoprono cosa vede l’utente e mostrano inserzioni personalizzate. Può identificare i contenuti da diverse fonti: antenna, app di streaming, dispositivi esterni collegati alla porta HDMI (game console) e mirroring dello schermo (smartphone o notebook).

I ricercatori hanno scoperto che Tizen, Roku OS e Vizio OS continuano a tracciare i contenuti visti dagli utenti anche quando ACR viene disattivata. I test hanno confermato quanto dichiarato da LG per webOS. Anche Google TV, Fire TV OS e VIDAA rispettano la scelta dell’utente.

Roku OS traccia principalmente l’uso del servizio di streaming di Roku. Tizen traccia anche i contenuti provenienti dall’antenna (canali TV) e dalla porta HDMI. Il peggiore di tutti è Vizio OS: non c’è nessuna differenza tra ACR attivato o disattivato. Il tracciamento è continuo, anche quando non c’è nessuna interazione dell’utente.

I ricercatori suggeriscono di disattivare ACR nelle impostazioni delle smart TV e bloccare il traffico verso i domini presenti in questa lista (firewall o router). In casi estremi è possibile evitare il collegamento a Internet e usare dispositivi esterni per lo streaming.