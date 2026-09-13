Smart TV e violazione privacy: LG smentisce le accuse

LG aveva già risposto con un comunicato inviato al sito Tom’s Hardware. Il produttore coreano ha ora pubblicato una dichiarazione ufficiale sul sito aziendale per smentire quanto riportato nel video di Gamers Nexus, spiegando come funzionano le varie tecnologie presenti nelle sue smart TV.

LG afferma che la privacy viene garantita

LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero aver contribuito a creare idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato l’approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti.

Come funziona il riconoscimento vocale

La funzionalità di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l’utente sceglie di attivarla può essere usata premendo il pulsante sul telecomando o i comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola di attivazione (wake word) e l’elaborazione dell’audio associato avviene localmente e subito eliminato. Se l’utente ha attivato il controllo vocale a mani libere, la smart TV potrebbe continuare a monitorare la presenza della parola di attivazione anche in standby.

Le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima di 18 secondi (10 secondi se non viene rilevata nessuna voce). Durante la sessione, nella trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La smart TV non ascolta continuamente, registra o conserva le conversazioni. Non è noto per quanto tempo rimangono i dati sui server.

Come funziona ACR

ACR (Automatic Content Recognition) permette di identificare i contenuti mostrati sulla TV e può essere utilizzata per registrare le preferenze degli utenti. La tecnologia viene sfruttata anche per le inserzioni pubblicitarie personalizzate, ma solo se l’utente accetta una separata condizione contrattuale.

ACR identifica il contenuto tramite un’impronta digitale audio. Non raccoglie né memorizza registrazioni vocali/audio, screenshot, immagini dello schermo o registrazioni video provenienti dalla TV. Non funziona nelle app di streaming. L’utente può disattivare ACR in qualsiasi momento.

Come funziona la scansione dei dispositivi

Le Smart TV di LG possono utilizzare funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti collegano alle TV, tra cui set-top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto di ACR.

Tutte le funzionalità elencate sono opzionali. In base al paese in cui viene acquistata la TV, le informazioni raccolte tramite ACR potrebbero essere condivise con LG Ad Solutions o terze parti. Sono sempre esclusi i dati associati a voce e suoni ambientali.

Il produttore garantisce infine la massima sicurezza. In caso di vulnerabilità viene rilasciato un aggiornamento software nel minor tempo possibile. Gli utenti devono installare sempre l’ultima versione di webOS (il supporto dura fino a cinque anni).