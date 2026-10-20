Claude rimuove le inserzioni e velocizza la smart TV

L’intelligenza artificiale può essere sfruttata per eseguire diverse attività. Una delle più utili è quella mostrata da diversi sviluppatori. Su GitHub sono stati pubblicati vari tool che permettono di “ripulire” le smart TV, ovvero rimuovere le inserzioni, disattivare il tracciamento, modificare la schermata home e velocizzare l’avvio delle app. La maggioranza dei tool usa Claude Code e funziona con Android TV o Google TV.

Claude Code o Codex per il debloating delle smart TV

Tutte le smart TV in commercio mostrano annunci pubblicitari e integrano specifiche funzionalità che permettono agli inserzionisti di tracciare le abitudini degli utenti. La più nota è denominata ACR (Automatic Content Recognition) che identifica i contenuti mostrati sulla TV e registra le preferenze degli utenti per le inserzioni personalizzate. Si tratta di una delle tecnologie per le quali LG è stata accusata di violare la privacy.

La maggioranza dei tool permette di effettuare il debloating di Android TV o Google TV, in quanto si possono usare le stesse soluzioni disponibili su smartphone Android, in particolare Android Debug Bridge (ADB), opzioni sviluppatore e USB o wireless debugging. È sufficiente collegare il computer sul quale viene eseguito Claude Code o Codex e la smart TV alla stessa rete (Wi-Fi o Ethernet).

Uno dei progetti più popolari è CleanYourTV. Supporta 92 modelli di 31 produttori. Non serve l’accesso root e non viene disinstallato nulla, ma solo disattivate le funzionalità indesiderate (possono essere ripristinate in seguito). Lo sviluppatore ha pubblicato una guida dettagliata. È presente anche un launcher che modifica la home page predefinita.

Un simile tool è TV Detox. Lo sviluppatore afferma che la velocità viene aumentata del 90%. Uno dei più completi è Dumb TV, in quanto aggiunge il supporto per le smart TV con Fire OS. Purtroppo non ci sono simili tool per le smart TV con Tizen (Samsung) e webOS (LG). Per quest’ultimo si può solo cambiare la schermata home.

Ovviamente si tratta di tool per utenti esperti che sanno come ripristinare il funzionamento originario in caso di problemi, ad esempio se Claude dovesse disattivare pacchetti importanti durante la procedura.