Le smart TV mostrano sempre più spesso annunci pubblicitari a schermo intero, e la cosa a volte è decisamente fastidiosa. Per un breve periodo, Claude di Anthropic ha aiutato gli utenti a modificare il sistema operativo per ridurre o eliminare la pubblicità. Gli utenti riuscivano anche a rimuovere le applicazioni preinstallate inutilizzate, e a sostituire la schermata iniziale con un’interfaccia personalizzata. Ora, però, sembra che Anthropic non voglia più essere complice dell’impresa.

Claude non permette più di fare modifiche alla smart TV

Su Reddit un utente ha pubblicato lo screenshot di una conversazione con Claude, proprio mentre stava parlando di come modificare il suo televisore. Sopra la chat compare un avviso: Passa a Opus 4.8 . Cioè a una versione precedente del modello, visto che quella attuale è la 5.5.

La spiegazione data è curiosa. Opus 5.5 avrebbe individuato qualcosa che va contro le sue regole di sicurezza, e il testo sostiene che, essendo più capace, abbia anche dei freni più robusti. Insomma, chi vuole fare il furbo, deve tornare al modello più vecchio e meno guardingo.

Dire che Anthropic abbia aggiornato il modello apposta per vietare ai clienti di toccare la tv sembra un po’ eccessivo. Siamo davanti a un solo esempio, anche se qualcun altro nei commenti dice di aver visto lo stesso avviso. L’allarme potrebbe riguardare tutt’altro problema di sicurezza, e le smart TV potrebbero essere finite nel mirino per caso.

Gli utenti, tra rabbia e trucchetti

Su una cosa gli utenti sono d’accordo. Se il blocco è davvero una scelta voluta, meglio cambiare AI e passare a un’alternativa, a pagamento o open source.

Intanto circola già il manuale del contrabbandiere. Basta evitare le parole che fanno suonare l’allarme, come “reverse engineering” o “hacking”, e parlare invece di “migliorare” o “pulire” l’interfaccia. Altri ricordano che chi vive nell’Unione europea ha il diritto alla riparazione, e che sul proprio televisore qualche voce in capitolo dovrebbe averla.

Per ora, tra l’altro, Claude non mette in guardia nessuno quando gli si chiede del reverse engineering di un videogioco. I misteri della vita…