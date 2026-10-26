Usare l'AI nella ricerca di lavoro: cosa fare e cosa evitare

Secondo un’indagine condotta da Gartner su circa 3.300 candidati, quasi il 40% ha utilizzato l’intelligenza artificiale durante il processo di candidatura. E più della metà di questi l’ha usata per generare il testo del curriculum o della lettera di presentazione. Il problema è che la maggior parte di queste persone sta usando lo strumento nel modo sbagliato, trasformando un potenziale vantaggio competitivo in un biglietto di sola andata verso il cestino dei rifiuti dei selezionatori.

Tre esperti hanno tracciato una mappa chiara di cosa funziona e cosa no quando si usa l’AI per cercare lavoro. Brian Elliott, ex dirigente di Google e di una nota piattaforma di collaborazione aziendale, Margaret Burke, responsabile dell’acquisizione e dello sviluppo dei talenti presso una delle principali società di consulenza al mondo, e Clara Shih, ex responsabile dell’intelligenza artificiale aziendale per uno dei colossi dei social, offrono una prospettiva che vale la pena ascoltare. Soprattutto perché le trappole più pericolose sono proprio quelle che sembrano scorciatoie intelligenti.

Cosa fare: la ricerca è il terreno dove l’AI dà il meglio

Il primo punto su cui i tre esperti convergono è che il valore maggiore dell’intelligenza artificiale nella ricerca di lavoro non sta nella scrittura, ma nell’indagine. Usare un chatbot per studiare a fondo un’azienda prima di candidarsi, comprenderne le attività, il tipo di profili che assume, la cultura interna, le sfide di mercato, i risultati recenti, è l’applicazione più efficace e meno sfruttata.

La ragione è semplice: la fase di ricerca è quella in cui il tempo è il collo di bottiglia. Raccogliere informazioni sparse tra il sito aziendale, i comunicati stampa, le interviste ai dirigenti, i rapporti di settore e le recensioni dei dipendenti richiede ore di lavoro che la maggior parte dei candidati non investe. L’intelligenza artificiale comprime quel lavoro in pochi minuti di conversazione, producendo una sintesi che permette di personalizzare ogni candidatura con riferimenti specifici all’azienda. E i selezionatori notano immediatamente la differenza tra chi ha fatto i compiti a casa e chi ha mandato lo stesso curriculum a cinquanta aziende cambiando solo il nome nell’intestazione.

Lo stesso principio vale per la preparazione ai colloqui. Chiedere al chatbot di simulare le domande più probabili per una determinata posizione, di analizzare il contesto competitivo del settore o di suggerire gli aspetti dell’azienda da approfondire prima dell’incontro è un uso che nessun esperto critica. Anzi, è quello che tutti e tre raccomandano come punto di partenza.

Cosa fare: usare l’AI come correttore, non come autore

Il secondo uso virtuoso richiede una distinzione che molti candidati ignorano. L’intelligenza artificiale può migliorare un testo scritto di proprio pugno. Non può scriverlo in toto senza che il risultato ne risenta in modo evidente.

La differenza è cruciale. Redigere il proprio curriculum e la propria lettera di presentazione, poi chiedere al chatbot suggerimenti sulla grammatica, sulla chiarezza espositiva, sulla scelta delle parole e sulla struttura del testo è un processo che mantiene intatta la voce personale del candidato.

Cosa non fare: delegare la scrittura intera all’AI

Ed è qui che la maggior parte dei candidati sbaglia. Chiedere al chatbot di scrivere da zero un curriculum o una lettera di presentazione produce documenti che hanno una qualità riconoscibile a occhio nudo: sono levigati, generici, pieni di quella competenza impersonale che sa di fabbrica. I selezionatori, che leggono centinaia di candidature alla settimana, hanno sviluppato un sesto senso per questo tipo di testi. Non li scartano perché sono contro l’intelligenza artificiale, ma perché non dicono nulla di specifico sulla persona che li ha mandati.

Il problema va oltre la fase di selezione iniziale. Anche se un curriculum generato dall’AI supera il primo filtro, il candidato si trova in difficoltà durante il colloquio. Perché le competenze, le esperienze e i risultati elencati nel documento devono essere raccontati a voce con la stessa sicurezza con cui sono stati scritti. E se quella sicurezza manca, il selezionatore lo percepisce.

La trappola del colloquio: quando l’AI diventa un nemico

Il divieto più netto riguarda l’uso dell’AI durante i colloqui. Le risposte generate in tempo reale da un chatbot hanno una qualità che le tradisce: sono troppo perfette, troppo strutturate, troppo prive di esitazioni naturali. Suonano come risposte preparate da un comitato editoriale, non da una persona che sta riflettendo davanti a un’altra persona. I selezionatori esperti se ne accorgono, e la reazione non è mai positiva. L’impressione che ne ricavano è che il candidato non sia in grado di pensare autonomamente sotto pressione, che è esattamente la qualità opposta a quella che il colloquio dovrebbe dimostrare.

Lo stesso vale per i campioni di scrittura e le risposte ai test di valutazione: se l’obiettivo dell’azienda è verificare le competenze reali, far fare il lavoro a una macchina è l’equivalente professionale di copiare a un esame.

Due modalità di utilizzo: l’apprendista e il professionista

Una delle osservazioni più utili tra quelle emerse riguarda la distinzione tra due approcci all’intelligenza artificiale, che dipendono dal livello di esperienza del candidato.

Chi è all’inizio della carriera dovrebbe usare l‘AI come un mentore: uno strumento che commenta le bozze, suggerisce miglioramenti, spiega le convenzioni di un settore, ma lascia il lavoro e l’apprendimento alla persona. Delegare tutto al chatbot quando si è alle prime armi significa privarsi dell’unica cosa che conta davvero a quel livello: imparare facendo. È come usare la calcolatrice prima di aver capito la moltiplicazione, si ottiene il risultato corretto, ma non si impara nulla che possa servire la prossima volta.

Chi ha già esperienza sufficiente per valutare e correggere il risultato dell’intelligenza artificiale può permettersi di usarla come strumento di produttività, per risparmiare tempo su compiti che sa già svolgere, non per sostituire competenze che non possiede. La differenza è notevole, nel primo caso l’AI è un insegnante, nel secondo è un assistente. Invertire i ruoli è il modo più sicuro per ottenere risultati mediocri.

L’intelligenza artificiale è tanto più utile quanto meno le si chiede di fare al proprio posto. Il suo valore sta nel preparare il terreno, fare ricerche, analizzare, revisionare. Chi la usa per saltare le parti faticose della ricerca di lavoro finisce per presentarsi ai colloqui con un curriculum brillante e un bagaglio di competenze che quel curriculum non rappresenta. E a quel punto nessun chatbot al mondo può salvare la faccia.