 Musk pubblica i primi 7 minuti dell'Odissea generata da Grok
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Musk pubblica i primi 7 minuti dell'Odissea generata da Grok

Musk ha pubblicato i primi sette minuti della sua Odissea generata da Grok. Perché il confronto con il film di Nolan è impietoso.
Musk pubblica i primi 7 minuti dell'Odissea generata da Grok
Business AI
Musk ha pubblicato i primi sette minuti della sua Odissea generata da Grok. Perché il confronto con il film di Nolan è impietoso.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Ulisse ci ha messo vent’anni per tornare a casa. Grok di Elon Musk, per consegnare il primo pezzetto della sua Odissea, ha impiegato circa tre mesi. Il risultato è un video di sette minuti, che l’azienda chiama con una certa solennità “Episodio 1 della nostra serie Odissea“. La promessa iniziale era un film completo, storicamente accurato. Di film non c’è traccia, in compenso c’è un assaggio, e a molti basterà.

Musk contro Nolan: l’Odissea creata con l’intelligenza artificiale è un flop?

Tutto nasce da una polemica. Musk se l’era presa con la versione di Christopher Nolan, colpevole ai suoi occhi di aver scelto attori non bianchi e transgender. Da lì la sfida: ne faremo una noi, e sarà fedele come si deve.

Il bersaglio non poteva essere più azzeccato. Da una parte c’è il padrone di SpaceX e Tesla, che sogna data center nello spazio e pubblica un flusso ininterrotto di contenuti generati dall’AI. Dall’altra c’è Nolan, che si definisce “tecno-scettico” e che ha raccontato di non aver mai visto una tecnologia così rifiutata dal pubblico come l’intelligenza artificiale.

Il film di Nolan ha usato effetti visivi a volontà, ma resta soprattutto un’impresa fisica. Le riprese hanno toccato sei paesi, con migliaia di persone tra cast e troupe. È uscito a luglio e ha fatto un incasso straordinario. Le sale sono andate esaurite per mesi, e adesso è il favorito per i prossimi Oscar.

La versione di Grok è nata con Wonder Studios e il regista Dev Walker. Il budget di sudore umano, invece, è tutto da verificare.

Meno brutto del previsto (ma non è un complimento)

Tanto per essere onesti, il video non è l’incubo visivo che ci si aspettava. Rispetto ad altre cose pubblicate di recente da Musk è anche un passo avanti. C’è qualche momento in cui, a non saperlo, si potrebbe credere che quegli attori in carne e ossa stiano davvero navigando su un mare vero.

Quanto all’accuratezza storica, è difficile esprimere un giudizio. Qualche ritocco, però, è stato evidentemente necessario, visto che nessuno parla in greco antico. In compenso tutti i personaggi hanno una carnagione approvata dal capo. Il narratore ha un accento britannico che suonerà familiare a chiunque abbia mai giocato a un fantasy o visto un kolossal hollywoodiano generico degli ultimi venticinque anni.

Dentro c’è il nulla cosmico

Quello che manca davvero è tutto il resto: un’idea, un’ispirazione, un solo battito umano. L’antefatto, affidato appunto alla voce fuori campo, sembra non finire mai. Poi spunta una faccia barbuta dopo l’altra, ognuna a urlare battute legnose.

Qualche inquadratura, presa da sola, riesce a simulare la realtà in modo decente. Messe in fila, però, danno un’impressione di aria rarefatta. Non c’è slancio, non c’è un motivo per affezionarsi a nessuno e a niente di ciò che passa sullo schermo.

Il confronto è impietoso. Le quasi tre ore del film di Nolan si seguono senza fatica. Non si può dire lo stesso di quei sette minuti creati da Grok. Figurarsi un film intero così…

Fonte: Grok Imagine su X

Pubblicato il 26 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Anthropic ha usato le canzoni di Elvis Presley senza permesso

Anthropic ha usato le canzoni di Elvis Presley senza permesso
OpenAI ha mentito sulla sicurezza di ChatGPT: denuncia in Texas

OpenAI ha mentito sulla sicurezza di ChatGPT: denuncia in Texas
Nuovi modelli AI di OpenAI anche su Google Cloud

Nuovi modelli AI di OpenAI anche su Google Cloud
7 domande dell'AI per cambiare prospettiva

7 domande dell'AI per cambiare prospettiva
Anthropic ha usato le canzoni di Elvis Presley senza permesso

Anthropic ha usato le canzoni di Elvis Presley senza permesso
OpenAI ha mentito sulla sicurezza di ChatGPT: denuncia in Texas

OpenAI ha mentito sulla sicurezza di ChatGPT: denuncia in Texas
Nuovi modelli AI di OpenAI anche su Google Cloud

Nuovi modelli AI di OpenAI anche su Google Cloud
7 domande dell'AI per cambiare prospettiva

7 domande dell'AI per cambiare prospettiva
Tiziana Foglio
Pubblicato il
26 ott 2026
Link copiato negli appunti