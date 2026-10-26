Anthropic ha usato le canzoni di Elvis Presley senza permesso

I proprietari del catalogo musicale di Elvis Presley hanno denunciato Anthropic per aver utilizzato le canzoni del Re senza autorizzazione. L’azienda californiana avrebbe violato i diritti d’autore durante l’addestramento dei modelli Claude, quindi dovrebbe pagare un risarcimento di oltre 40 milioni di dollari. La denuncia si aggiunge a numerose altre ricevute per lo stesso motivo.

Anthropic smentisce e si difenderà in tribunale

La denuncia è stata presentata presso un tribunale della California dai titolari dei diritti, tra cui la società di gestione delle licenze Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, diversi trust e un privato. L’accusa per Anthropic è quella di aver aggirato le misure adottate per proteggere la musica e di rimosso o alterato le informazioni sulla gestione del copyright.

L’azienda californiana avrebbe utilizzato 274 brani musicali di Elvis Presley per addestrare i suoi modelli Claude. Si tratta di una delle prime denunce presentate dai titolari dei diritti sui brani di un singolo cantante contro un’azienda AI. La stessa Anthropic ha infatti ricevuto denunce da varie case discografiche, tra cui Sony Music, Warner Chappell Music, Universal Music Group, Concord, ABKCO, BMG e Round Hill Music.

Nella denuncia è scritto che Anthropic ha costruito il suo intero modello di business sulla violazione dei diritti d’autore. Fin dal suo esordio, Claude ha generato contenuti in violazione del copyright, attingendo a materiale protetto tratto praticamente da ogni brano presente in qualsiasi catalogo disponibile su Internet.

Viene pertanto chiesto al giudice di imporre all’azienda californiana un risarcimento danni di 150.000 dollari per ogni canzone, quindi di pagare un totale di 41,1 milioni di dollari. Un portavoce di Anthropic ha dichiarato che le accuse sono false e che l’azienda si difenderà in tribunale.